Men ikke alle.

For ingen har lyst til å være syke og tilbringe tida på sykehus i jula. Men kreften tar ikke juleferie, noe vi også har blitt minnet om gjennom årets julekalender Snøfall 2. For de det gjelder kan denne tida kan oppleves ekstra vond, både for de som selv er syke og deres pårørende. Mens de fleste av oss er opptatte med å handle inn gaver, bake og pynte hjemmene våre, herjer kreften videre i kroppen hos andre. De må stålsette seg for runder med behandling, prøver og kontroller, ventetid og vonde tanker. For mange er det en usikker fremtid som venter.

En liten trøst oppi alt det vonde er det likevel at vi sammen kan vise omsorg, vise de som er syke at vi er mange som tenker på dem. I Kreftforeningen gjør vi dette gjennom Kreftforeningens juleaksjon der det henges opp tusenvis av stjerner på norske sykehus og sykehjem i desember, gitt av folk fra hele landet. Hver stjerne er ment å gi støtte og håp til de som er syke, til alle som besøker dem og til de som tilbringer juledagene på jobb i helseomsorgen.

Men juleaksjonen handler ikke bare om å lyse opp sykehus i en mørk førjulstid. Den handler vel så mye om å lyse opp veien videre ved å bidra til forskning slik at flere skal få komme hjem til jul, nyttår og alle andre dager i fremtiden. Pengene du gir når du kjøper en stjerne til deg selv eller til et sykehus, går nemlig til norsk, banebrytende kreftforskning.

Brage Larsen Sollund Foto: Jorunn Valle Nilsen

Vi i Kreftforeningen støtter norsk kreftforskning hvert år, og det gjør vi fordi det nytter. Vi ser at forskningen hele tiden tar nye store steg, at vi godkjenner nye behandlinger, får bedre diagnostikk og lærer mer om kreften. Denne stadig nye kunnskapen har forskerne brukt til å lage immunterapi, celleterapi og nye medisiner, samtidig som de utfører kirurgi, stråling og cellegift mer presist. Summen av alt dette har gitt oss betydelig bedre overlevelse. På 70-tallet var fem års overlevelse noe én av tre kunne håpe på, i dag lever tre av fire etter fem år. Denne utviklingen viser oss at forskningen nytter.

Det finnes mye håp i de små tingene, også i en julestjerne gitt av noen som tenker på deg og dine kjære. Og kanskje er det også nettopp det vi kan ønske for alle som står overfor en vanskelig jul i år: Håp i de små tingene. For det er gjennom mange små ting vi kan få til de store gjennombruddene.

Vårt største juleønske er et liv uten kreft, og at enda flere skal få komme hjem til jul.

Med ønske om en fredfull julehøytid.

