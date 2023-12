På mange områder kan kommunen opptre med eneansvar for utviklingen innen boligområdet, mens på andre områder vil kommunen være avhengig av andre aktører, ikke minst når det gjelder finansiering av tiltak.

I det følgende vil vi trekke fram noen faktorer som er med på å utvikle boligpolitikken i kommunen:

Husbanken

Husbanken er en sentral aktør både for retningslinjer og standarder på boligområdet. Og ikke minst for økonomi (tilskudd, prosjektmidler etc.). For kommunene er midler til Startlån som administreres via Husbanken, særdeles viktig. Personer som ikke får "vanlig" lån gjennom sin bank, kan søke kommunen om Startlån. I den senere tid har imidlertid Husbanken skjerpet vilkårene for å få Startlån.

Det heter i Forskrifter om startlån: "Unge i etableringsfasen er ikke målgruppen for Startlån". Dette vil omtrent ekskludere alle unge som ønsker å etablere seg i bolig. Det er ikke alle som har foreldre/ andre som kan være garantist for lån eller bistand.

Denne bestemmelsen kan godt være en av grunnene til at unge etter endt utdannelse, ikke vender tilbake til hjemkommunen. KrF Lyngen vil ta opp denne saken med partiet sentralt.

Lokale tiltak

Lyngen kommune kan bruke plan- og bygningslov til ekspropriasjon av eiendom med tanke på anskaffelse av tomter til boligbygging, spesielt i sentrale strøk av kommunen.

Lyngen kommune bør benytte seg av ordningen "fra leie til eie". Kommunen kan bygge boliger hvor leietakeren etter 5 år kan kjøpe boligen.

Bygging av småhus.

Boligtilskudd

Det går fram av reportasjen i Framtid i Nord at kommunen, i forbindelse med budsjettforslaget for 2024, foreslår å avvikle boligtilskuddet på 200.000 kroner i forbindelse med bygging av bolig. Dette er svært overraskende fordi innflytting til kommunen faktisk er en inntektskilde. Innflytting til kommunen kan over år generere langt større inntekter enn selve boligtilskuddet på 200.000. Det er derfor ikke lett å forstå hvorfor kommunen vil ta bort et tiltak som er inntektsgivende.

Ordningen med boligtilskudd er noe diskutert fordi enkelte mener eldre blir prioritert og at ordningen bør være behovsprøvd.

Vi er ikke enige i det. Det er feil fokus. Poenget må være å få innflyttere til en utmagret kommune, og ikke ha fokus på hvor mange penger en enkelte søker har. Dette er en vinn-vinn sak: Boligtilskudd er motiverende for innflytting og kommunen tjener økonomisk på det.

Når det gjelder selve saksbehandlingen, bør retningslinjene eventuelt evalueres/endres.

Oppdatering av boligpolitisk handlingsplan

Kommunen bør sørge for å oppdatere boligpolitisk handlingsplan.

