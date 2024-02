Regjeringen pålegger nå alle kommuner og offentlige etater å kjøpe inn elektriske biler og el-bybusser. Denne vinteren har vist at det er en dårlig ide.

En som taler makta imot, er Karl Kollbotn, ordfører i Samnanger (FrP). Til Dagbladet sier FrP-ordføreren at: «Vi er en kommune med ca. 2500 innbyggere, og vil bruke ressursene våre til å gi innbyggerne gode tjenester, ikke krangle med staten om hvilke biler vi får bruke.»

Det er ikke bare elbusser som har hatt problemer i vinterkulden. Også hjemmetjenesten har fått utfordringer med elbiler. I Samnanger har hjemmetjenesten måtte kjøres rundt i bensin- og dieselbiler fra teknisk etat når elbilene har stått og ladet i vinterkulden.

Det er ingen hemmelighet at effekt og ladekapasitet reduseres dramatisk for elbiler i kunden. Eldre må få den helsehjelp de trenger. Da kan ikke sykepleierne sitter og lader hele dagen. Folk må komme seg til og fra jobb selv om det er kaldt i vinterlandet Norge.

Denne vinteren har vist oss at regjeringens urealistiske klimakrav går ut over norsk beredskap og det offentlige tjenestetilbudet. Kommunene må selv kunne velge hvilke biler de trenger for å kunne gi innbyggerne et godt tilbud.

FrP har allerede foreslått på Stortinget at forskriften om at det offentlige må kjøpe inn nullutslippsbiler skal fjernes, dessverre får vi ikke støtte av verken Høyre, Ap eller Sp.

Spørsmålet er når får vi et ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang?

