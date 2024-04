I Kvænangen kommune har vi tatt viktige skritt mot åpenhet og tilgjengelighet ved å streame formannskaps- og kommunestyremøter. Dette har vært et positivt tiltak som har gjort lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggerne og styrket demokratiet i kommunen. Men for å bygge videre på denne suksessen, er det avgjørende at vi ikke stopper her. Det er på høy tid å utvide streamingtilbudet til også å inkludere de nyopprettede politiske hovedutvalgene.

De politiske utvalgene er gitt en viktig rolle i kommunens beslutningsprosess. Planen for disse utvalgene er å behandle spesifikke temaer som kan ha direkte innvirkning på innbyggernes liv og velferd. Ved å streame også disse møtene, sikrer vi en enda bredere åpenhet rundt kommunens arbeid og beslutninger. Dette vil ikke bare øke transparensen, men også gi innbyggerne muligheten til å få innsikt i og engasjere seg i flere aspekter av kommunens styring.

Streaming av utvalgsmøter vil tillate innbyggere å følge med på diskusjoner og beslutningsprosesser som er relevante for deres interesser og behov. Det kan bidra til en dypere forståelse av kommunens arbeid og fremme en mer informert og engasjert befolkning. Dette er særlig viktig i en tid hvor engasjement og deltakelse i demokratiske prosesser er avgjørende for å møte komplekse samfunnsutfordringer.

Noen kan argumentere for at dette vil medføre ytterligere teknologiske og økonomiske utfordringer. Men, som tidligere erfaringer har vist, er fordelene med økt åpenhet og tilgjengelighet langt større enn de initiale kostnadene. Teknologien for streaming er allerede på plass, og en utvidelse til å inkludere utvalgsmøter vil benytte seg av eksisterende infrastruktur og kompetanse.

Videre kan interessen og deltakelsen som genereres gjennom streaming av utvalgsmøter bidra til å styrke samholdet og engasjementet i lokalsamfunnet. Det gir en unik mulighet for innbyggerne til å bli mer involvert i spesifikke saker som interesserer dem, og gir dem en stemme i prosesser de kanskje tidligere følte seg ekskludert fra.

Det er på tide å ta neste skritt i å fremme åpenhet og tilgjengelighet i Kvænangen kommune. Ved å inkludere de nyopprettede politiske utvalgsmøtene i vårt streamingtilbud, kan vi sikre at alle lag av kommunens beslutningsprosess er tilgjengelige for alle innbyggere. Dette vil ikke bare styrke vårt lokale demokrati, men også bygge en sterkere, mer informert og engasjert befolkning.

