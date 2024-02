Sametingets valgmanntall er svært viktig å ta vare på, det virker som at vi deler intensjonen med Nordkalottfolket, i hvert fall kan vi lese overskriften i et innlegg Ságat den 25. januar.

Det ser imidlertid ikke ut til at vi ikke deler hvordan det skal ivaretas. Der vi mener at vi er forpliktet til å foreta noe på grunnlag av usikkerhet om hvem som er der, så ser det ut til at Nordkalottfolket skal bare la det skure og gå.

NRK Sápmi hadde i 2022 en serie artikler der det ble avdekket at det finnes personer i FrP som har begjært seg innskrevet i Sametingets valgmanntall, selv om de ikke oppfyller kriteriene. Dette er åpenbart en alvorlig sak.

Det vårt ansvar å ta dette på alvor og sørge for at vi har et legitimt grunnlag for vårt samiske demokrati. På bakgrunn av dette bestemte Sametinget at det må gjennomføres en undersøkelse av omfanget. NSR mener at vi har både et ansvar og en plikt til å undersøke omfanget når vi blir gjort oppmerksom på dette. Per i dag har vi ikke denne kunnskapen. Vi ønsker å få avklart at de innskrevne i manntallet fyller kriteriene i sameloven. Dette er ikke kontroversielt.

Derfor ble det laget en merknad i sak 56/11 Sametingsvalget - Styrking av valgarbeidet og revidert budsjett 2023 som lyder som følger: “Det er over 30 år siden Sametinget ble opprettet. Sametingets valgmanntall har vokst siden opprettelsen. Sametingets plenum ber Sametinget undersøke hvorfor enkelte velger å melde seg ut av Sametingets valgmanntall. Videre at det gjennomføres en anonym kartlegging blant velgere om hvorvidt både de objektive og subjektive kravene er oppfylt.” Merknaden ble ytterligere forankret i Sametingets plenum ved oppfølging og bevilgning til undersøkelsen i Sametingets reviderte budsjett. Sametinget har således gitt sin tilslutning til undersøkelsen i to omganger.

Plenumsledelsen v/Tom Sottinen fulgte opp saken ved å gjøre en avtale med Telemarksforskning om å gjennomføre en undersøkelse. I prosessen med Telemarksforskning har det blitt valgt å legge på flere parametere utover undersøkelse om hvorfor enkelte velger å melde seg ut av Sametingets valgmanntall og anonym kartlegging blant velgere om hvorvidt både de objektive og subjektive kravene er oppfylt. Som for eksempel partilhørighet og bosted. NSR er enige i at slik info ikke er særlig relevant for de to spørsmålene Sametingets plenum ville finne ut av. Dette kan plenumsledelsen på Sametinget sikkert justere.

Det handler om legitimiteten til valgmanntallet, derfor må vi være sikre på at alle som er innskrevet er stemmeberettigede. Dette er heller ikke kontroversielt.

Mistenkeliggjøring og lemfeldig omgang med virkeligheten

Nordkalottfolket har dessverre som vane å tillegge andre meninger de ikke har, det er ingen overraskelse at det har skjedd i denne saken også.

Det er fullt mulig å spørre om prosess og om innhold i avtaler, og vi er alltid lydhøre, men jeg vet ikke hvor seriøst vi skal ta Nordkalottfolket når de aller helst vil stemple oss som inkvisitorer og raseforskere.

NKF påstår også at “NSR og Arbeiderpartiet har lenge kjørt sak på at det finnes så mange «juksesamer» blant oss.” Dette er en påstand uten rot i virkeligheten og jeg vil gjerne se dokumentasjon på dette. Å kalle en enkel undersøkelse om Sametingets valgmanntall for sameinkvisisjon og skallemåling er fordreining og retorikk som kun virker å ha som mål å tåkelegge og skape usikkerhet om saken. Dette er fordummende.

Nordkalottfolket farer med flere usannheter i innlegget den 25. januar der de sier “han var svært tydelig på Dagsnytt 18, mandag 22. januar, NSR er mest opptatt av å få folk kastet ut av Sametingets valgmanntall.» Dette er og fordreining og tøv. Det er en selvfølge at om det viser seg at noen ikke oppfyller kriteriene så er de ikke berettiget til å stå der. Heller ikke dette bør være kontroversielt. Det som er oppsiktsvekkende er at Nordkalottfolket ikke virker å være enige i at personer som ikke oppfyller kriteriene ikke skal være oppført i manntallet.

Jeg håper selvfølgelig som alle andre at det ikke er tilfelle at det er mange flere enn de som har til nå har erkjent juks, men denne kunnskapen har vi ikke per i dag. En undersøkelse vil gi oss mer kunnskap, og vi kan alle sove bedre om denne kunnskapen viser at dette ikke er et problem.

Så vil jeg atter en gang henstille NKF til å være etterrettelige i sin argumentasjon. Det vil alle tjene på, særlig det samiske folk.

­­

