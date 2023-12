For mange er jula tid for oppsummeringer. Slik er det og hos oss Kirkens SOS. Vi ser tilbake for å finne ut av hvorfor folk har kontaktet oss, og ikke minst: Hva er det de har snakket med oss om? På telefon, chat og melding.

Fordi vi er et lavterskeltilbud og en krisetjeneste har vi god innsikt i hva som rører seg i befolkningen året rundt og døgnet rundt. Vi mottar 300 000 henvendelser og av disse betjener vi rundt 165 000 hvert eneste år.

Men vi har oppdaget en flere henvendelser som urovekkende tendens- for hver måned som har gått i dette året ser vi at vi stadig får flere henvendelser som er preget av alvor. Samtalene vi mottar er både lenger og alvorlighetsgraden er høyere.

Livet veksler mellom oppturer og nedturer. Juletiden er ikke unntatt fra det livet ellers byr på, tvert imot. Det er knyttet mye følelser til julehøytiden; fordi det er mange som vet at det ikke blir som de hadde forestilt seg. I julen gruer mange seg til altfor mye tid uten rutiner. Vi vet helt sikkert at når vanlige rutiner som skole og jobb faller bort så stiger tilfellene med vold og overgrep. Så sent som i fjor kunne man lese den hjerteskjærende, men høyst realistiske historien til Abida Raja som kunne fortelle om den årelange terroren mot henne og barna utført av hennes egen ektemann gjennom flere tiår. Når det var fritid og høytid i, ble livet verre. Dette er en tendens som vi også ser i våre statistikker.

Det som har preget nyhetsbildet i Norge og i resten av verden det siste halvannet året er dyrtiden. Og det har nok ikke gått en eneste dag uten at vi har lest artikler eller sett mennesker intervjuet som ikke vet hvordan de skal få endene til å møtes. Så sent som i denne uken leser vi om unge som besøker matstasjoner flere steder i Norge fordi at de ikke klarer å finne penger i budsjettet sitt til å spise seg mette.

For mange så kommer økonomiske utfordringer på toppen av andre utfordringer. Da skal det lite til før det brister. For andre så kan en vanskelig økonomisk situasjon gjøre at andre utfordringer melder seg, som en konsekvens av dette.

Leder for Kirkens SOS Nord-Hålogaland, Gry Heggås Jensen.

Vi kan ikke som samfunn stå og se at så mange har det såpass dårlig. Vi kan ikke som samfunn stå og se på at forskjellen blir så store. Så mens enkelte politikere prøver å skamme folk som står i matkøer, forsøker vi å støtte de som har det vanskelig.

Vi er alltid til stede for de som trenger oss, og vi snakker om alt fra ensomhet til selvmordstanker. Men vi vil også oppfordre alle til å følge litt ekstra med, kanskje er det en aleneforeldre som hadde satt pris på at noen fulgte opp barnet litt? En eldre nabo som kunne trenge litt selskap eller hjelp til en handletur? Eller en ensom ungdom som kanskje trenger en trygg voksen å snakke med. Alle kan gjøre litt, og for de som føler at de ikke har noen så er vi i Kirkens SOS til stede alle dager hele julen. På chat og telefon.

Den største kapitalen er at vi har hverandre. Ingen kan være alt for alle – men vi kan alle være noe for noen. Det handler om å være et medmenneske.

Vi er her – alltid. Også i julen.

Ønsker dere alle en fredfull jul. Ta vare på hverandre.

