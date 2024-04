Den israelske krigføringen mot Gaza ble igangsatt som en respons på de grufulle terrorangrepene i Israel 7. oktober. Krigen er en eskalering av den langvarige konflikten mellom landene. Sivile lider på begge sider, tusenvis av barn har mistet livet de siste ukene. De sivile lidelsene er ubeskrivelige, nå dør barn og eldre ikke bare av den unødvendig harde bombingen og våpen bruk mot sivile, men også av underernæring. Det skjer mens verdenssamfunnet ser på uten å gripe inn.

Vi fordømmer terrorangrepene. De som stod bak terrorangrepet og deres støttespillere må rettsforfølges. Også israelske ledere må stilles til ansvar. Det er derfor helt nødvendig at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforsker om det er begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten av Israel og Hamas på og etter den 7. oktober 2023, og vi mener at Norge bør påta seg en ledende rolle i dette arbeidet.

En umiddelbar og varig våpenhvile må komme på plass for å hindre ytterligere tap av menneskeliv. Når bombene stilner må verdenssamfunnet ta ansvar for å sikre en varig fred i Gaza, og en politisk fremforhandlet løsning mellom Israel og Palestina som ivaretar palestinernes rettigheter og frihet samt den israelske befolkningens trygghet.

En varig fred på Gaza avhenger også av at det forhandles frem en løsning for okkupasjonen på Vestbredden, hvor FN-resolusjonene og flyktningenes rett til å vende tilbake legges til grunn, og hvor det ujevne maktforholdet mellom partene kompenseres gjennom internasjonalt press for å sikre en rettferdig fredsløsning.

Verdenssamfunnet kan ikke godta at Israel skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten i Gaza etter krigen, slik Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tatt til orde for, verken på kort eller lengre sikt.

FN-styrken UN Emergency Force (UNEF I) som var til stede i Gaza i perioden 1956–1967 var FNs første fredsbevarende styrke. Vi vil at det etableres en fredsbevarende FN-styrke i Gaza som har ansvaret for å sikre grensen og gi trygghet for både palestinere og israelere.

Einar Lauritzen (Ap) Foto: Torbjørn O. Karlsen

Line Nilsen Eliassen (Rødt) Foto: Isabell Haug

Rita Mathiesen (SV) Foto: Privat

Sigrid Solberg Pedersen (Ap) Foto: Torbjørn O. Karlsen

