På vegne av Kommunestyregruppa til Kvænangen Arbeiderparti og Kvænangen Bygdeliste.

I forbindelse med et åpent møte om næringsutvikling i Kvænangen ble det debatt om manglende mulighet for innbyggerne våre på Spildra til å delta. Båten går som kjent alt for sjelden og mulighetene for å delta på ettermiddagstid er krevende. Både for de som skal delta fra ytterdistriktene og de som skal arrangere møter.

For Kvænangen Arbeiderparti og Kvænangen Bygdeliste er det viktig at vi inkluderer så mange av våre innbyggere som mulig. Med dagens teknologi bør det være mulig å på plass en løsning, slik at innbyggerne på Spildra kan delta digitalt på de møter der det er vanskelig med fysisk oppmøte.

Dette er en relativt liten utgift for kommunen, selv med en litt krevende økonomi. Det er naturlig nok ikke mulig å tilby alle tjenester over alt, men det digitale gjør at vi kan tilby mer til flere. Det har vi også sett at våre helse og omsorgstjenester har gjort gjennom kontakt med våre innbyggere på digitale flater.

Derfor har Arbeiderpartiet og Bygdelista bedt ordfører sette dette opp som sak i neste kommunestyremøte med forslag om å: 1. Kvænangen kommune setter av inntil kroner 50 000 til innkjøp av lyd/bilde utstyr på Spildra.

2. Kommunedirektøren bes gå i dialog og inngå avtale med organisasjoner på Spildra som kan fasilitere rom, plassering og bruk.

3. Kommunedirektøren bes i løpet av 2025 om å evaluere ordningen med tanke på å få på plass liknende tilbud i ytre Kvænangen og andre deler av kommunen der det skulle være behov.

4. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

