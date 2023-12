2000 kr pr barn blir maksprisen i barnehagen fra 1. august neste år. I 189 distriktskommuner blir prisen 1500 kr, i Nord-Troms og Finnmark er det nå gratis. Dette har regjeringen og stortingsflertallet bestemt.

Den markante prisnedgangen vil bety mye for småbarnsfamiliene, som mer enn mange andre sliter med høy boliggjeld og rente. For Arbeiderpartiet handler det likevel om noe mer, og her er de tre viktigste grunnene:

1. Alle skal lære seg norsk. For at alle skal mestre skolen fra start og få den samme sjansen i livet, må språket beherskes godt. Barnehager som alle har råd til, handler derfor om Arbeiderpartiets rettferdighetssyn og felleskapstenkning.

2. Vi trenger flere fødsler. Det er en glede og en seier, ikke minst for arbeiderbevegelsens langsiktige innsats, at så mange opplever flere bursdager enn det som var vanlig før. Samfunnsutfordringen er at for få nye innbyggere har sin første bursdag.

Flere småbarnsfamilier som kunne tenkt seg flere unger, spør seg om de har råd. Markant lavere barnehagepris kan da bety noe.

3. Arbeid og inkludering – ikke kontantstøtte og utenforskap. Lavere barnehagepriser er, som velferdsforskeren Christian Poppe sa, «velferdsstaten på sitt beste»: Det bedrer folks økonomi. Det er en universell ordning som styrker oppslutningen om velferdsstaten. Samtidig gjør det kombinasjonene av familieliv og arbeidsliv lettere.

Nils Kristen Sandtrøen, Ap

Høyres nei til billigere barnehageplass og ja til økt kontantstøtte, er et ja til dårligere økonomi for to generasjoner. Fordi mødre holdes fra vekke fra arbeidslivet og ungene borte fra barnehagen.

Vårt budskap er derimot klart: Billigere barnehager bygger fellesskap og økonomi over generasjoner. Dette grepet er den klareste styrkingen av velferdsstaten siden Stoltenberg II-regjeringen sørget for full barnehagedekning.

