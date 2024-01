Formannskapets møter for 2024 blir redusert, etter opprettelse av to hovedutvalg, med 36 prosent fra 14 til 9. Godtgjørelsen på 8 prosent av ordførers godtgjørelse beholdes likevel, noe som gir formannskapets medlemmer enn økning i godtgjørelse per møte på 55 prosent i forholdet til forrige periode. En pen økning når man også vet at saksmengden vil bli kraftig redusert, da mange saker overtas av hovedutvalgene.

Leder for hovedutvalgene får en godtgjørelse på 5 prosent av ordførers godtgjørelse, og møteplanen for 2024 viser; seks møter for hovedutvalg for plan, utvikling og teknisk og fem møter for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Det gir lederne en økning i godtgjørelse per møte på henholdsvis 46 prosent og 75 prosent i forhold til formannskapets medlemmer i forrige periode.