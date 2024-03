Hos mange flere enn vi tror fylles påsken med frykter for hvordan man skal klare å betjene huslånet, kjøpe maten som trengs eller lure på hvordan man skal klare å betale kontingenten for barnas fritidsaktiviteter.

Vi i Kirkens SOS venter også i år på stor pågang av mennesker som kjenner på ensomhet og tap av livslyst. Fra palmehelgen og gjennom påsken i fjor fikk vi over 8500 henvendelser. Det er ikke ventet mindre pågang i år.

For de som sliter, enten det er med mentale helseutfordringer, tap av kjære eller andre livsutfordringer, kan påsken føles som en ekstra påminnelse om deres ensomhet. Mens andre kanskje planlegger hyggelige sammenkomster og ferieaktiviteter, kan noen oppleve en dypere følelse av isolasjon og savn.

Det er viktig å huske på at vi er alle mer enn det du ser. Ensomheten kan være skjult bak et smil. Derfor er det avgjørende at vi alle tar oss tid til å vise omsorg og empati, spesielt i en tid som påsken, hvor følelsene ofte forsterkes.

Omsorg behøver ikke koste noe, og vi kan alle bety en forskjell. Et smil og en kort prat. En telefon. Et vennlig ord. Selv de små gestene kan ha en stor betydning for noen som føler seg ensomme eller isolerte.

Vår utfordring til hver og en av dere, uansett hvor du skal feire påsken, er følgende: - Se deg rundt. Er det noen i din nærhet som trenger deg? Hva med nettopp å ta en lunsj, eller en kvikk lunsj, med en som trenger nettopp din oppmerksomhet.

La påsken være en tid hvor vi virkelig viser omsorg og medfølelse for hverandre. La oss huske at fellesskap og støtte er noen av de viktigste gavene vi kan gi hverandre, spesielt i de vanskelige tidene. Sammen kan vi gjøre påsken til en tid for håp, fellesskap og omsorg for alle.

God påske fra oss i Kirkens SOS.

