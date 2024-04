Næringskomiteens innstilling til stortingsmelding nummer 11 fører til nedleggelse av Troms-landbruket!

Budskapet som kom fra næringskomiteens flertallsinnstilling angående stortingsmelding nummer 11 punkterer muligheten til å snu den negative utviklingen i Troms. For å kunne ta del i både opptrappingsplanen og planen for inntektstetting i Troms så må man greie å være mer smart, og enda mer kostnadseffektive enn de andre fylkene i landet.

Er dette en oppfølging av Hurdalsplattformen som inneholder et punkt om landbruk over hele landet? Hvordan regjeringen tenker at også Troms skal kunne være med i en TOTALBEREDSKAP med den eiendomsstrukturen som Troms har, er uforståelig.

Enda mer uforståelig er det at Senterpartiet har advart mot en Høyre-regjering og hva det vil medføre for landbruket, men uforståelig vraker SV og søker flertall for sin politikk nettopp hos Høyre.

Som fylkesleder i TBS anser jeg regjeringas og næringskomiteens flertalls innstilling som landssvik og om ikke et flertall i stortinget snur denne innstillingen, så vil de som stemmer for stortingsmelding nummer 11 havne i samme bås som Quisling.

For i det hele tatt kunne greie å finne krefter til en fortsatt kamp for styrking av Troms-landbruket og et styrka totalberedskap for oss som har en urolig og uforutsett nabo i øst, så må man lete trøst hos Nelson Mandela!

Det sterkeste symbolet på denne dag er det norske flagg på halv stang.

