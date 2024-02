Vekst i folketallet gir muligheter for bygge opp framfor å legge ned. Det gir inntekter, men ikke minst gir det mulighet for at nye folk kan treffes, utveksle erfaringer og sammen bygge ei sterkt framtid for Kvænangen.

Mye går godt. Det jobbes godt i næringslivet, og kommunen har vært en god partner. Det har vært stabilitet i ledelsen i kommunen og nesten alle stillinger er bemannet. Og det er positiv befolkningsutvikling.

Det gir også noen utfordringer, men positive utfordringer. Økonomien presses ofte når ting går bra, men de er fullt mulig å håndtere – i alle fall så lenge det vernes godt om kommunens sparegris, eller disposisjonsfond som det heter på kommunespråk.

Ta vare på det som ligger bak den positive utviklinga. Bygg videre og forsterk det som er bra. Kvænangen har fantastiske muligheter og sammen skal vi klare å bygge et sterkere Kvænangen-samfunn fremover.

