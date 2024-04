Med jevne mellomrom leverer Tore Figenschau skyts mot kraftutbygging i Storfjord, og de som får gjennomgå er Troms Kraft og høyresiden i det politiske landskapet, inklusiv dagens politiske ledelse i Storfjord.

Det er et uttrykk som heter; - «ikke skyt pianisten, han gjør så godt han kan». Uttrykket har betydningen; - gå ikke løs på budbringeren, han gjør bare så godt han kan.

I sammenheng med kraftutbygging er Troms Kraft (inkludert Storfjord kommunes ledelse) bare budbringere for en ønsket og stadfestet politikk om landets energibehov. Den beste måten å forstå dette på er å vite at hva Regjeringen, LO og NHO har sammenfattet i det som omfattes av KRAFTLØFTET.

Les følgende linker:

Kraftløftet LO Landsorganisasjonen i Norge

21.03.23-mandat-for-kraftloftet-trepartsamarbeid-om-okt-krafttilgang.pdf (regjeringen.no)

Vi har alle ulike utgangspunkt for våre meninger. Men faktum er at Troms Kraft og andre kraftprodusenter må oppfattes å være budbringere for oppdragsgiverne som har makt og gjennomføringsvilje for et ønsket mål, - mer kraftproduksjon i Norge. Oppdragsgiver – Norges regjering.

