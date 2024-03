Våre forventninger til ny Nasjonal Transportplan.

Samferdselsdepartementet vil i løpet av mars måned legge frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036 som vil være styrende for samferdselspolitikken i perioden. I forkant av dette er det laget ikke mindre enn 2 omfattende konseptvalgutredninger for transportsystemet i Nord-Norge, en for alle transportformer og en særskilt for jernbane. Dette skaper naturligvis forventninger rundt hva som er prioritert når NTP snart legges frem. Fra NLF sin side, mener vi at KVU rapportene peker på hovedutfordringene i transportsystemet i Nord-Norge. Løsningene som beskrives er kostnadsberegnet til nær 200 mrd. og vil etter vår oppfatning løse svært mange av utfordringene vi som transporterer gods opplever i hverdagen.

Derfor har vi store forventninger til hva som legges frem, i hvor stor grad har departementet tatt innover seg behovene som er beskrevet i utredningen? Det vil si noe om hvilken prioritet departementet gir utredningene de selv har bestilt av sine fagetater. Vi har også forventninger om gjennomføringstid på de foreslåtte tiltak, vi kan ikke vente i 30 år på fremkommelige veier.

NLF i Nord -Norge krever en kraftfull og nødvendig satsing på samferdselsinfrastruktur i Nord-Norge i kommende NTP periode. Det er helt nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet, både for næringsliv og befolkning. Begrepet samfunnssikkerhet og beredskap har fått sin uhyggelige aktualitet. Det føyer seg inn i en sterk argumentasjon for å satse tungt i Nord- Norge i kommende NTP.

Følgende prosjekter mener vi er helt nødvendig å gjennomføre snarlig:

Finnmark: E45 Kløfta og ferdigstillelse av RV 94.

Troms: * Prosjekter E6 Olderdalen-Langslett og E6/E8 Nordkjosbotn-Hatteng som begge er tildelt Nye Veier. * E8 flyplasstunnelen.

Nordland Helhetlig gjennomføring av E6 Megården-Mørsvikbotn inklusive ny bru over Leirfjorden. E6 Ulsvågskaret og rassikringsprosjektet E10 Nappstraumen - Å bør begge få sin oppstart. Så må også Nye veier prosjektet E6 Sørelva - Borkamo komme i gang.

NTP er delt opp i to 6 årsperioder, i den første perioden vil det ofte bare være rom for prosjekter som er modne i forhold til planløsninger og reguleringer. I andre del vil det være omtale av prosjekter som man ønsker å gjennomføre når løsningene foreligger. Det er bare prosjekter over 1 mrd. som blir spesifikt prioritert i NTP, prosjekter mindre enn dette er det i realiteten Statens vegvesen som prioriterer innenfor gitte rammer.

Andre periode: Vi forventer at det bør bli omtale av mange prosjekter i siste 6 årsperiode. Ny innfartsvei til Tromsø fra sør, som blir omtalt som Malangen-forbindelsen vil forkorte kjøretiden på den viktige transportstrekningen mellom Narvik og Tromsø med 1 time. Statens vegvesen bør få marsordre og sette i gang planarbeidet, med mål om igangsetting ved neste rullering av NTP om 6 år. E10 Bjørnfjell og E6 Bjerkviklia trenger å få bedre fremkommelighet/ regularitet, det samme gjelder E6 Sennalandet og E6 Saltfjellet. Rv 92 mellom Gievdneguoika og Karasjok trenger sårt utbedringer/ tiltak. E10 Nappstraumen - Fiskebøl. har for dårlig standard og bør utbedres. Det samme gjelder deler av RV 83 fra Fauskevåg og inn mot Harstad.

Fylkesveiene Etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene nærmer seg astronomiske summer. Dersom det fortsatt skal være næringsvirksomhet og bo folk lang kystlinja vår, bør fylkene få økonomiske rammer som gjør det mulig å gjennomføre helt nødvendige standardhevinger på fylkesveinettet. Vi kan ikke akseptere at det er 90 prosent større risiko for å bli hardt skadd eller omkomme på en fylkesvei kontra riksvei.

Vi venter i spenning på offentliggjøring av ny NTP.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no