Åpent brev til Lyngen kommunes politiske og administrative ledelse:

Lyngen Pensjonistparti oppfordrer Lyngen kommunes ledelse i samarbeid med Regionrådet om starte et samferdselsopprør mot de bemyndige myndigheter. Dette går ikke lenger.

De fylkeskommunale og ikke minst de kommunale veiene i Lyngen og i de omliggende kommuner er av en standard som gjør dem nesten ikke framkommelig eller kjørbar. De kommunale veiene i Lyngen er nesten ikke farbar – spesielt i sommerhalvåret.

I oppløsning

Et grotesk eksempel er den kommunale veien – Ravikveien. Der er det to dype langsgående spor som er så dype at man må kjøre på veiryggen for at understellet på personbilen ikke skal bli revet av. Dette er bare et eksempel av flere.

Selnesveien mellom Jægervatnet og Skomakerkrysset er Fylkesvei og er et eksempel på våre Fylkesveier som ikke blir vedlikeholdt. Fastdekket er gått i oppløsning og hullene i veien er dypere og flere enn borehullene i Nordsjøen.

Dette er bare to av mange eksempler.

Hompetitten

Hovedveien mellom Svensby og Lyngseidet – Fylkesvei nr. 91- er nå i april lik sangen til Leif Juster – hompetitten, hompetutten osv. Folketallsutviklingen i bygdene våre er skremmende lesning. Men hvem vil bosette seg her - når vi mangler noe så fundamentalt som akseptable veier.

Lyngen kommune jobber for å bli en stor reiselivskommune, men da må noe så fundamentalt som infrastrukturen være av en standard slik at turistene kommer til bestemmelsespunktet med bilen i behold.

De lokale rutebussene klarer ikke å holde rutetabellen på grunn av en nesten ikke framkommelig kommunal- og fylkesvei i Lyngen.

Elin Øien Ørvoll og Ole-Anton Teigen

Klar melding

Vi skriver april 2024 og veistandarden er dårligere enn grusveiene vi vaks opp med opp med på 60- og 70-tallet. Uten at det blir tatt et krafttak for oppgradering av veiene våre, så vil bare den negative utviklinga fortsette. Vi godtar ikke dette lenger. Det bør bli et samferdselsopprør som gir klare og ensrettede meldinger til de bevilgede myndigheter.

Kåre Bjørnar Olsen

Må reise oss

Vi bør bli mye hardere i klypa. I sentral Europa aksjonerer og demonstrer folk når de mener at de blir neglisjert og urettferdig behandlet.

«Hvor er hammaren Edvard, du treng han vell no når døra «endelig» skal spikres igjen».

Skal sangen til Jack Berntsen bli virkelighet eller – IKKE. HVIS IKKE – må vi reise oss og kjempe med hardere «lut» for at veiene våre blir oppgradert til akseptabel standard.

