Fra Nord-Troms sendes det sjømat ut i verden til en verdi på over 10 milliard hvert år og det aller meste av denne transporten går på vei.

Vegstrekningen Olderdalen-Langslett er viktig for sjømatnæringen, men strekningen er også en internvei for innbyggerne i Kåfjord og Nordreisa. Det er viktig at de som bor langs E6 skal kunne ferdes trygt mellom bygdene og at forholdene for myke trafikanter er sikre.

Nord-Troms har ikke tog, da burde det være en selvfølge at storting og regjering satser på veiutbygging, slik at tungtrafikken, bilister og myke trafikanter kan ferdes sikkert langs hovedveinettet.

Sikkerhet og beredskap har blitt mye mer aktuelt etter Russlands invasjon av Ukraina og det er ingen tvil om at vi er sårbare med den veistandarden vi har.

Siden E6 er eneste ferdselsåre blir Norge i praksis delt i to når veien stenges ved ulykker og uhell, eneste omkjøringsmulighet er da gjennom Finland.

Det er avgjørende for Norges sikkerhet at det skal satses mer på samferdsel i nord.

Skjervøy KrF og Kåfjord KrF forventer at regjeringen satser på samferdsel i Nord-Troms og at det blir bevilget midler, slik at utbedringen av strekningen E6 Olderdalen-Langslett kan starte opp i 2025.

