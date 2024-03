To vegstrekninger på E6 i Troms har blitt skjøvet oppover på prioriteringslista i NTP, kan man lese i avisene. Det er Nordkjosbotn - Hatteng og Olderdalen Langslett.

Den første er den jeg kjenner best til. Den har versert i ulike planer i flere ti-år. Ut fra de planskisser jeg har sett, vil den bli bygd som en ny trasé på det meste av strekninga.

Det er selvsagt helt forkastelig.

For vel et år sia underskrev Norge den såkalte Naturavtalen i Montreal (COP15). Den forplikter landene i COP15 til å verne 30 prosent av landenes land- og sjøarealer, innsjøer og elver innen 2030. Videre skal 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt, være restaurert innen 2030.

På strekninga Nordkjosbotn - Hatteng vil mye skog, dyrka og dyrkbar mark, myrer og våtområder bli ødelagt av den nye veien.

Eksempelvis vil et våtområde like sør for Signaldalelva bli rasert. Et område som alltid har vært et viktig område for fiskeyngel og fugler. På den andre sida av elva vil furuskog og dyrkamark bli ødelagt.

FORKASTELIG: Tore Figenschau synes ikke noe om at det skal bygges nye E6-traseer. Foto: Isabell Haug

Jeg har ikke sett hvordan vegvesenet vil ivareta krav om å erstatte natur som blir ødelagt som en følge av vegbygginga.

Eksisterende vei har i dag god framkommelighet, og det lille antallet alvorlige trafikkulykker på denne strekninga rettferdiggjør neppe en så stor naturødeleggelse.

Det er sant at det er et lite parti med utfordrende svinger, men de kunne enkelt vært retta ut uten å ødelegge mye natur.

Strekninga gjennom Oteren er naturligvis trafikkfarlig i dagens situasjon. Men her har vegvesenet vært temmelig vrangvillig når det gjelder tiltak. En 40-sone med opphøyde fotgjengeroverganger ville tvunget trafikanter til å senke farta og gjort området tryggere. Det har imidlertid vegvesenet ikke villet være med på. I Skibotn er dette gjennomført med godt resultat. Hvorfor det ikke kunne gjøres på Oteren, er et mysterium.

Ved å utbedre dagens trasé istedenfor å bygge en helt ny, kunne mange penger vært spart. Isteden kunne de vært brukt på et fornuftig og nødvendig tiltak, rassikring på strekninga Hatteng-Skibotn.

NRK har dokumentert tempoet i naturødeleggelse i Norge i serien Oppsynsmannen. Og som nevnt har Norge undertegna Naturavtalen.

Likevel kjører vi på som om dette ikke angår oss. Vi er visst på en annen klode.

Det hadde vært svært interessant å se vegvesenets begrunnelse for en helt ny trasé på denne strekninga, og hvordan hensynet til Naturavtalen skal ivaretas.

Kanskje kommer det et svar her i avisa?

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no