Russestyret uttaler seg - vi står ikke for vold.

Angående pågående sak om voldshendelse på Skjervøy hvor russ har vært involvert, vil vi i russestyret og resten av russen poengtere at vi tar fullstendig avstand fra hendelsen og all type vold.

Russepresidenten beklager etter som den tidligere uttalelsen kom forhastet og uttalt feil. Men hun påpeker at russen ikke støtter vold.

Vi har nulltoleranse for vold og slike hendelser i russetida. Vi vil ikke at folk skal tro at dette er holdninger russen generelt har og man må kunne skille russen fra enkeltpersoners handlinger.

Dette er politisak og vi lar politiet ta saken videre. Dette er noe vi virkelig tar på alvor.

Vi har forståelse for at den nevnte situasjonen kan gjøre at folk kan føle seg utrygg, men vi ønsker bare å kunne ha en fin russetid og feire 13 års skolegang.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no