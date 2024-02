Vi skal og må bort fra situasjonen som har rådet på avfallsanlegget i Skibotn. Først og fremst, så er vi nødt til å få bukt med lukta.

Det er noe av grunnen til at vi har vært utpreget positiv til biogassanlegget: fordi det fremstår som den klart beste løsningen for å omsider gjøre noe med luktproblematikken, som kanskje ikke har blitt tatt tilstrekkelig på alvor siden 2000-tallet – fram til nå.

For å bedre skjønne hvorfor dette kan være riktig valg, kan det være nyttig å gjennomgå noe av historien.

Som alle sikkert kjenner til, er det et kommunalt ansvar å ha løsninger for avfallshåndtering i kommunene.

Området som i dag blir benyttet av Origo Skibotn for produksjon av kompost, har siden cirka 1985 vært benyttet til søppelplass. Den gang holdt det med en lang, bred og dyp grøft; rett og slett et hull i bakken. Her kunne alle bli kvitt absolutt alt de måtte ønske å kaste, det var ingen begrensinger.

Det er blant annet spøkelsene fra fortiden som forfølger både anlegget som ligger der i dag, og tilliten folk har til forsvarlig drift av anlegget fremover og etablering av noe helt nytt.

For eksempel ble det tatt prøver ved anlegget i september 2023, disse viser at avrenningen fra anlegget som har bekymret mange, med overveiende sannsynlighet kommer fra det gamle deponiet.

For vel 20 år siden ble alt av avfallshåndtering overtatt av Avfallsservice. Selskapet er eid av de 6 Nord-Troms - kommunene, og på vegne av disse håndterer de alt av avfall i regionen. Matavfall kommer til Skibotndalen for kompostering, alt annet blir kjørt til Nordreisa for sortering og avhending. Noe av dette har sammen med 125 000 tonn annet avfall havnet hos Kvitebjørn varme i Tromsø.

Det er med andre ord ikke slik at vi i Skibotn bare håndterer andres avfall. Vi er snarere tvert imot med på et spleiselag – hvor vi nå kan ende opp med å få den største miljøteknologiske satsningen, Rå Biopark, hos oss.

For det har heldigvis skjedd mye når det gjelder håndtering av avfall.

Nesten alle av landets kommuner har samarbeide om innsamling og behandling av avfall. Dette for blant annet å kunne holde gebyrene for den enkelt husholdning på et så lavt nivå som mulig.

For å kunne klare dette er alle kommuner nødt til å ha et utstrakt samarbeide, Alternativet er mye høyere gebyrer for den enkelte husholdning.

Hvilke alternativer finnes det? Spørsmålet er, hvilke alternativ har vi?

Slik jeg ser saken i dag, så har vi tre muligheter, muligens fire.

1. Origo Skibotn kan søke dispensasjon om å få fortsette noen år med utendørskompostering, Statsforvalter (SF) vil måtte avgjøre en slik søknad.

2. Legge til rette for innendørskompostering, Origo Skibotn må da bygge noen veldig store haller til dette. Det vil ta tid. Som SF skriver, dette vil redusere luktutslipp. Samtidig vil de sitte igjen med et sluttprodukt som ikke er så attraktivt.

3. Etablere biogassanlegg for produksjon av gass som kan benyttes som fossilfritt drivstoff, produsere biokull (jordforbedrings middel) samt BioCo2. Som SF skriver luktplager vil bli minimert, og vi vil i tillegg få flere arbeidsplasser hos oss. Relativt til innbyggertallet vårt er det snakk om arbeidsplasser tilsvarende 350 i Tromsø. Det ville vært regnet som en kjempeetablering der.

4. Kommunen kan trekke seg fra samarbeidet og ta vare på alt av avfall selv.

Det betyr at vi også vil være forpliktet til å behandle blant annet alt av kloakkslam selv, og da må planer og realisering av slamlagune bli iverksatt. Det betyr i praksis at kloakkslam vil bli liggende ute i friluft for avrenning. Noe som med stor sannsynlighet vil øke luktproblematikken.

Å ta vare på alt avfall selv vil være en enorm belastning for kommunen, og for hver enkelt innbygger. Først og fremst økonomisk, men også fra et miljø- og ressursperspektiv. De økonomiske kostnadene må spres på de enkelte abonnenter, som etter forskrift skal finansiere kostnadene.

Selv om vi har vært positive til biogassanlegget, så er vi på ingen måte utpreget på noens side i denne saken. Som ordfører har jeg vært svært opptatt av at den tidvis uutholdelige luktproblematikken må det kommes til bunn i. Jeg har selv sendt inn klager til Origo, samt hatt mange telefoner samtaler med dem ved flere anledninger, og vært veldig tydelig på at det har vært for mye lukt i perioder.

Vi må ha tillit til den nye ledelsen og de som jobber på Origo når de sier at de gjør det de kan for å unngå lukt, noe de siste mnd klart har vist oss, og ikke minst til Statsforvalteren som myndighet.

Jeg setter stor pris på at kommunens innbyggere og andre viser stort engasjement rundt denne etablering og har stilt kommunen og politikerne mange spørsmål om saken. Vi er alle sammen enige om at vi ønsker et luktfritt Skibotn.

Uenigheten ligger i hva som er løsningen. Vi mener foreløpig at det er biogassanlegget.

Mange har etterspurt politikernes engasjement. Vi følger naturligvis alle sammen med på hva som rører seg i kommunen, men må også forholde oss til saksgangen, og signaler fra andre myndigheter som SF. Det er vanskelig for oss å svare på alle spørsmål som enkeltpersoner kommer med.

Storfjord kommune har ennå ikke mottatt noen søknader fra Rå Biopark om etablering, imidlertid har Utvalg for Miljø-Plan og Drift gitt en enstemmig uttalelse til Statsforvalter på vegne av kommunen når det gjelder søknad om utslippstillatelser.

Når en søknad kommer vil den selvsagt måtte følge alle de lover og regler som er i Plan- og bygningsloven (PBL) Kommunen vil først motta et planiniativ fra Rå Biopark før kommunal saksbehandling i det hele tatt kan påbegynnes.

Det er heller ingen politikere, verken ordfører eller andre som kan tilsidesette ansvarlig saksbehandling i kommunen, og søknaden vil måtte følge alle lover og regler i PBL.

Det vil også bli møter og tett oppfølging, sammen med blant annet SF, om planprosess, forskrift om konsekvensutredning, og annet som vil blir krevd. Her vil det også være mulig for innbyggere å engasjere seg løpende. Ikke minst har vi en meget god kommunedirektør som vil sørge for god, riktig og ansvarlig saksbehandling.

Fram til vi får de første søknadene er vi skeptiske optimister.

Saken vil måtte følge alle lover og regler for god saksbehandling og det er ingen «fast track»-behandling verken for denne eller andre søknader til kommunen.

Vi skal sørge for at innbyggerne har tillit til prosessen, våre intensjoner og at det vil bli stilt strenge krav til både Origo og Rå.

