5. trinn i nordreisaskolen har i år levert det beste resultat på nasjonale prøver på minst ett tiår, trolig noensinne. Det gir grunn til å feire, både for elever og ansatte i skolen, og det gir oss som politikere en anledning til å få komme med en velfortjent gratulasjon på veien.

Skolene i Nordreisa har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet, og ikke rent lite kritikk, ved flere anledninger. Nasjonale prøver, særlig på 5.trinn, har mange år vist resultat hvor en stor andel av elevene skårer på lavt mestringsnivå. Ofte langt svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Inneværende skoleår er derimot Nordreisaskolen samlet, bedre enn landsgjennomsnitt på engelsk og regning, og bare litt under på lesing. Dette målt i hvor stor andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. En gjennomgang av prøver tilbake 10 år viser at det ikke har vært færre elver på laveste mestringsnivå enn i år, og at kommunens målsettinger på det feltet faktisk overoppfylles.

Da er det faktisk grunn til å feire og hedre litt. En skal nemlig “lære av sine nederlag og feire sine seire” sies det. Også små seire på veien. Denne går til elever, lærere, skoleledere og administrativ skoleeier. Godt jobba!

Hva som gir elever godt utbytte av læring er nok veldig kompleks, men skjer i et samspill mellom elevenes bakgrunn, forutsetninger og det som foregår på skolen og i klasserommet. I Nordreisaskolen vet jeg, som tidligere leder i oppvekst og kulturutvalget, at det er jobbet systematisk med å forbedre både læringssituasjon, metoder og praksis i klasserommene over flere år. Det ser nå ut til å ha gitt resultat på 5. trinn. Som igjen handler om at ansatte i kommunen på alle nivå faktisk har skapt endringer. Det er etter mitt syn det viktigste, og gir håp om at læringsutbyttet og elevenes grunnleggende ferdigheter bedres på varig basis og ikke bare er en tilfeldig hendelse. Men vi må forvente variasjon i årene fremover. Men det gjelder å prøve å gjenskape det som gir suksess.

Et annet og svært viktig poeng, som vi kan lese av siste utgave av tilstandsrapport for grunnskolen, er at det er avdekket “avvik” knytta til den tekniske gjennomføring av prøvene. Det vil si hvor mye tid elevene har brukt, at utstyret er på plass og at elevene har gode rammer rundt prøvesituasjonen. Her ser det ut til at skolene har hatt dårlige rutiner slik at elevene, særlig forrige år, ikke har fått mulighet til å vise de ferdighetene de faktisk har. Svake resultat på 5. trinn nasjonale prøver har lenge vært et slags mysterium i Nordreisa. Det er mye som tyder på at nettopp dette med teknisk gjennomføring har utgjort en viktig faktor i flere år. Men nå er det avviket forhåpentligvis lukket. Fremover håper vi nasjonale prøver faktisk viser elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk, og ikke at om nettbrett er oppladet eller om barn klarer sitte den tida de skal blir en faktor i resultatene.

Vi kan uansett alle glede oss over at god jobb fra ledelse og i skolene, over tid, nå har gitt synlige resultater. Jeg tror det vil vare, men ingenting kommer “rekende på en fjøl”. Godt læringsutbytte kommer når vi som har barn i skolen er gode støttespillere, og at ansatte, skoleledere og ikke minst politikere gir gode forutsetninger for læring og trivsel hver eneste dag.

Men nå vil jeg si dette: Gratulerer med vel gjennomført nasjonale prøver, godt jobba! Og stå på videre på veien mot stadig forbedret trivsel og læring i Nordreisaskolen.

