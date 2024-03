Det ser ut til å gå mot fine påskedager i nord, og mye tyder på at sola skal skinne et flertall av dagene i påskeuka. Et slikt værvarsel gjør selvsagt at vi trekker utendørs for å nyte de herlige strålene. Vi minner bare vennlig om at de bør nytes med måte!

Det er lite som gleder mer akkurat nå enn et godt påskevarsel for alle skientusiaster og sol-underernærte nordlendinger. Likevel er det enkelte ting som er viktig å huske på når årets første (varmende) stråler treffer «solveggen», snøen og vinterhuden.

Fra mars-april står solen stadig høyere på himmelen, noe som fører til at UV-strålingen øker raskt dag for dag. Og selv om påsken kommer tidlig i år kan både snø og vann øke strålingen fra sola med opp mot 50 prosent. Derfor bør de som tilbringer påsken på fjellet, eller ved sjøen, være ekstra påpasselige med å beskytte seg og unngå sjokksoling.

Fordi vi har så få soldager her nord, vil vi gjerne ha mest mulig sol når den først viser seg. Veldig forståelig, men både mye sol på en gang og det å bli solbrent, øker risikoen for hudkreft.

Det er derfor ikke uten grunn at vi i Kreftforeningen er opptatt av solbeskyttelse. Mye intens sol og solarium er nemlig årsaken til rundt ni av ti tilfeller av hudkreft, og UV-strålene gir også tidligere rynker og pigmentflekker. I tillegg er Norge i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av den alvorlige hudkreftformen melanom (føflekkreft), en kreftform som øker her til lands.

Slik trenger det ikke å være, for vi vet mye om hvordan vi kan forebygge hudkreft. Solbeskyttelse er noe vi vet har betydning gjennom hele livet, fra vi er barn og til vi er gamle, og derfor oppfordrer vi til at også barn lærer tidlig om sol og beskyttelse. På den måten kan de slippe mange vonde og unødvendige episoder der de skader huden i årene fremover. Huden glemmer nemlig ikke, og jo flere ganger man blir solbrent, jo større blir risikoen for å utvikle hudkreft.

Så er det viktig for oss å legge til at sol også er godt for helsa vår i små mengder, og vår mest sentrale kilde til vitamin D. Etter å ha vært gjennom mørketida kan vi alle kjenne på energien ho gir oss. Sol er derfor viktig og bra, men det er når vi får for mye at det kan bli skadelig.

Derfor bør man unngå sjokksoling, ta gode pauser i skyggen, og bruke rikelig med solkrem gjennom hele dagen. I tillegg er det viktig å huske på at det faktisk er når du ikke tenker at du skal sole deg, men bare oppholder deg utendørs, at du gjerne blir brent. Husk derfor også på beskyttelse hvis du skal sitte på utekafe, gå en skitur eller gjøre andre aktiviteter ute.

Uansett hva som står på planen, hersker det nok ingen tvil om at påskesola skal nytes for de fleste av oss. Sørg bare for å ta vare på huden ved å beskytte den, skjerme den og sole deg med måte. God påske fra oss!

Av: Brage Larsen Sollund, regionsleder Kreftforeningen Nord-Norge

