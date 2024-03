Kommunestyrets utfordrende oppgave er å prioritere våre felles ressurser til fellesskapets beste, og dette innebærer en grundig vurdering av alle tiltak. Flertallet i kommunestyret har vedtatt å bygge oppvekstsenter uten at man har tatt stilling til verken lokasjon eller totalkostnader.

Ifølge vedtaket skal dette gjennomføres uavhengig av hvilke ressurser dette krever på kort og lang sikt, og ikke minst hvor en eventuell plassering bør være med tanke på hva som er best for alle barn i Kvænangen. Det ble klart på folkemøtet i Badderen i fjor, og det fremgår også i undersøkelsen fremlagt for kommunestyret, at foreldre med barn sør for Baddereidet har svært ulike behov og ønsker når det gjelder plassering av barnehage- og skoletilbud.

Begrense valgmuligheter

Ved en eventuell opprettelse av et oppvekstsenter må skolekretsen endres, og det vil være nødvendig å sette en absolutt skolekretsgrense for å sikre tilstrekkelig tilfang av elever. Det er viktig å være klar over at dette vil begrense foreldrenes valgmuligheter med hensyn til barnas skolegang. Et oppvekstsenter med et lavt elevtall vil skape et sårbart skolemiljø, med en risiko for at enkeltbarns fravær blir merkbart.

En samlokalisering med barnehagen vil heller ikke tilfredsstille behovet for sosialisering med jevnaldrende, og dette kan ha en negativ innvirkning på elevenes trivsel, læring og utvikling. Det er derfor avgjørende å vurdere størrelsen og sammensetningen av elevgruppen ved et eventuelt oppvekstsenter, for å sikre et best mulig læringsmiljø.

Sikre bemanning

En eventuell opprettelse av oppvekstsenteret vil også medføre behov for tilsetting av nytt pedagogisk personale, noe som allerede i dag er en utfordring i Kvænangen. Dette gjelder ikke bare for vår kommune, men er et landsomfattende problem, spesielt for små skoler i distriktene. Med en forventet generell mangel på arbeidskraft i fremtiden, vil behovet for flere undervisningsstillinger og assistenter ved oppvekstsenteret være betydelig. Det er derfor nødvendig å planlegge nøye for å sikre tilstrekkelig bemanning og drift av skolen i fremtiden.

Ordfører Kai Petter Johansen (SV) og de som støtter vedtaket om oppvekstsenter må ta sitt ansvar for det som skjer videre. Prioriteringen av oppvekstsenteret vil føre med seg utfordringer som understreker behovet for en mer balansert tilnærming til ressursbruk.

Ny vurdering

Det er viktig å veie nøye konsekvensene av vedtaket opp mot andre presserende behov i samfunnet. En helhetlig tilnærming er avgjørende for å sikre en bærekraftig og rettferdig utvikling i Kvænangen.

Vi i Kvænangen Arbeiderparti ber derfor om en ny vurdering av vedtaket om bygging av oppvekstsenter, der vi prioriterer løsninger som tar hensyn til både barnas beste og de bredere samfunnsmessige behovene. Kvænangen Arbeiderparti ønsker å fremme gjennomtenkte og rettferdige beslutninger som ivaretar både barnas og samfunnets interesser på best mulig måte.

Det er gjennom en slik tilnærming vi kan sikre en fremtid hvor alle innbyggere i Kvænangen har tilgang til de tjenestene de trenger. Håper på kloke valg for fremtiden.

