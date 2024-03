Når man leser ordføreren i Lyngen sin påstand om at det bare er tull at kommunen ikke ønsker landbruk i sentrum, må man stille spørsmål om ordføreren har tatt innover seg tilstrekkelig hva arealplanen innebærer av følgeulemper.

De fleste lokalkjente for området vet at å etablere boliger i det foreslåtte området betyr å bygge så nært inntil dyrket mark som mulig .

Dette vil innebære at den sårt trengte innmarka som benyttes til vinterfôr og beiting ikke kan benyttes til slikt etter en påbegynt utbygging.

Et aktivt jordbruk der det også må tilrettelegges for å kunne benytte husdyrgjødsel på de arealene som høstes tilsier at det ikke er forenelig med et boligområde så tett inntil jordbruksarealer.

Så kommer behovet for aktivitetsområder til de som ønsker å etablere bolig i området. Det er stor sannsynlighet at slike behov må ligge på innmarka på grunn av hvordan naturen er skapt i området.

Kommunens arealplan må også sees i sammenheng med avtalen Kjosen-Fastdal sankelag utarbeidet i samarbeid med Lyngenløftet for området. Også på dette området har planarbeidet sviktet.

Avslutningsvis tenker jeg det er beklagelig at kommunens øverste talsperson fremsetter sitt standpunkt uten tilstrekkelig kompetanse på hva som tidligere har vært omforent mellom kommune og beitebrukere i dette området.

