Det Arbeiderpartiet som viste vilje til å samarbeide med borgerlige partier for å finne gode løsninger i samarbeid med private er ikke til å kjenne igjen. Nå er det kamp mot de private barnehagene, og respekten for barnehagegründerne som har bidratt til at vi har nådd våre felles mål, er borte.

Vi var enige om å likebehandle kommunale og private barnehager, men nå vil regjeringen forskjellsbehandle. De vil kutte tilskuddene enda mer, og de vil at kommunen skal kunne bestemme hvilken barnehage barna skal gå i.

En god barndom med tilgang på en barnehageplass med kvalitet i innholdet, og trygge, kvalifiserte barnehagelærere, er noe av det beste vi kan gi barna våre. Det er også det viktigste vi kan gjøre for å sikre likestilling, og å bidra til at arbeidslivet har tilgang på kompetanse og arbeidskraft.

Norske barnehager har høy kvalitet i tilbudet til barna og høy brukertilfredshet hos barn og foreldre. Med stort mangfold og valgfrihet for familiene. Jeg tør påstå at vi har verdens beste barnehagesektor. Det er stort sett full barnehagedekning, lav pris, fleksibilitet og tilgjengelighet.

Arbeiderpartiet har glemt at det i Norge er lang tradisjon for at de viktigste oppgavene løses i godt samarbeid mellom private og staten. Barnehageforliket fra 2003 var tuftet på lange tradisjoner. Nå går mer enn halvparten av barna våre i en privat barnehage.

Flere barnehageeiere er motløse og føler at regjeringen har bestemt seg for en sannhet de ikke vet noe om. De driver barnehagene som Arbeiderpartiet og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun påstår de er glade i og vil hjelpe, men som de i realiteten sakte, men sikkert bidrar til å legge ned. Sju av ti private barnehager går nå med underskudd. De må kutte i leker til barna og kompetanseheving for de ansatte. De vet ikke om de kan betale klesgodtgjørelse, og de har ikke råd til å bruke vikar ved sykdom. Dette går utover barna våre. Sånn kan vi ikke ha det!

Foreldrene er også utrygge. De vil selv velge barnehage for sine barn, og er imot å gi kommunene mer makt. Private barnehagers eksistensgrunnlag er foreldre som velger barnehagen for sine barn. Ingen barn, ingen penger.

Arbeiderpartiet sier de vil løfte private barnehager, sikre høy kvalitet og likere økonomiske vilkår. Hvordan i all verden skal de oppnå det når halvparten av de private barnehagene går med underskudd allerede, og når statsråden vil ha ytterligere innstramminger?

God kvalitet i tilbudet til barna krever trygg og forutsigbar finansiering, investeringsvilje og hardt arbeid. Det kreves mer enn framsnakking, det kreves reell vilje til likebehandling. Høyre har den viljen, og vi ønsker å bidra til et nytt, bredt barnehageforlik. Skal vi få til det må Arbeiderpartiet invitere oss til forhandlingsbordet. På vegne av alle barn som går i en privat barnehage forventer vi at det skjer.

Barna våre fortjener at vi blir enige om rettferdige, trygge og forutsigbare rammevilkår for alle barnehager.

