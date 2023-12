Toalettforholdene ved fergekaiene på Fylkesvei 91

Statens vegvesen/Troms Fylke bryr seg «katta» i hvordan de reisende på deres fylkesveier har det vedrørende toalettforholdene på fergekaiene på Breivikeidet, Svensby, Lyngseidet og Olderdalen.

På Breivikeidet har det vært stengt i perioder i høst. På Lyngseidet blir Spar-butikken invadert med tissetrengende turister og i Olderdalen har Troms Fylkeskommune sagt opp leieavtalen med Dittis AS om å benytte deres toalett.

Troms Fylke elektrifiserer fergene på Lyngensambandet for titalls millioner, men noen lusne kroner til de som gjør jobben vedrørende toalett har de ikke penger til

Lyngen kommune er en stor turistkommune og det kommer flere og flere turister til kommunen – hele året igjennom.

Vi har mye Corona smitte for tiden, og mange eldre som er på handel på Lyngseidet, kvier seg for å gå på toalett for de er redd for å bli smittet.

Lyngen Pensjonistparti vil ta dette opp i spørretimen i kommunestyremøtet tirsdag 5. desember på Tindevangen og høre hva ordfører og administrasjonen har tenkt å gjøre for å få bedret toalettsituasjonen på fergekaiene.

Lyngen kommune, Spar, turistbedriftene og befolkningen i Lyngen kan ikke godta dette og må forlange at Statens Vegvesen/Troms Fylke retter opp dette snarest.

Vi går inn i den viktigste turistsesongen i Lyngen og da må toalettfasilitetene på alle 4 fergekaiene være «oppe å gå».

­­

