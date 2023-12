Christie, Holmboe, Figenschou, Kiil, Hagen, Eliassen, Bjerke, Fyhn, Johannessen, Løberg, Eriksen, Selquist og Dahl. Ifølge Lyngen Bygdebok var dette min tipp-tipp-oldefar Israel Kobergs 13 kolleger i Lyngens aller første herredsstyre. 185 år etter har ikke så mye endre seg verken i Lyngen eller de andre Nord-Troms-kommune. Blant de 108 folkevalgte i de seks kommunene som Framtid i Nord har som dekningsområde er det fortsatt de «norske» navnene som dominerer stort.

Nå skal ikke dette handle om navnene som sådan (mange av de «norske» navnene fra 1838 var vel like mye dansk og tysk) men det faktum at innvandrere, flerkulturelle, flyktninger, innvandrere og etterkommere av innvandrere stort sett har glimret med sitt fravær i kommunestyrene i vår region siden de lokale bygdene fikk sjølstyre på 1830-tallet. En folkevalgt i Nord-Troms har i alle år vært ensbetydende med «en person født og oppvokst i Norge».

I så måte var 12. oktober en merkedag både i Skjervøy og i Nord-Troms. Da kunne nemlig rumenerne Alexandru Marginean (39), Paula Asan (42) og Roxana Pentoiu (29) innta kommunestyret som faste representanter for første gang.

For å ta det først: Skjervøy kan på ingen måte smykke seg med å være spesielt progressiv på alle felt i politikken – ikke en gang målt mot de andre kommunene i vår region. Skjervøy er for eksempel den eneste kommunen i Nord-Troms som aldri har hatt kvinnelig ordfører. Vi skal ikke kalle det en politisk skamplett, men det er vel strengt tatt akkurat det det er. Men når det gjelder integrering går Skjervøy i front.

Og det selvsagt litt takket være en jevn strøm av arbeidsinnvandring fra spesielt Romania. Folk som søker til de mange industriarbeidsplassene på Skjervøy – og enda viktigere: Folk som trives så godt at de etablerer seg og blir boende. Og som nå, takket være både lokalpartiene som har nominert kandidatene, Skjervøy-velgerne som har stemt dem fram og ikke minst kandidatene selv som har valgt å stille seg til disposisjon, havner i kommunestyret.

Da jeg intervjuet de tre rumenerne i en pause i det konstituerende kommunestyret 12. oktober, så var det ikke tvil om at det betydde litt for de tre å få tillit blant skjervøyværingene. Som Paula Asan sa det:

– Jeg er stolt over at jeg har blitt valgt inn.

Det er en setning jeg mener hele Skjervøy kan være litt stolt av. I en tenkt festtale om integrering som jeg ba Chat GPT skrive for meg, så kom setningen: «Let us remember that integration is not a one-time event; it is an ongoing process that requires commitment and dedication».

Godt sagt av chatboten! Og ingenting smaker mer integrering enn når tilflyttere fra andre land hiver seg inn i budsjettdebattkrangling og lokaliseringsdebatter i lokaldemokratiets tjeneste. Mer av det, Nord-Troms!

