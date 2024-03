Hets mot dommere er noe fotballmiljøet i mange år har slitt med.

Trakassering og hets mot dommere fra publikum, engasjerte foreldre eller trenere er et problem som har vist seg å være vanskelig å få bukt med.

Norges Fotballforbund har i en årrekke jobbet mot problematikken både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Men fortsatt opplever man til stadighet hets mot dommere.

Lørdag ble jeg selv vitne til dommerhets. Og opplevelsen gjør meg trist og pessimistisk på fotballens vegne når jeg tenker tilbake på det.

I helgen ble fotballturneringen Teigen Cup arrangert av Framtid i Nord i Lyngenhallen.

For fjerde gang samlet den uhøytidelige vennskapsturneringen, på tvers av divisjoner og klubber, lokale lag til det som skal være en fotballfest i Nord-Troms.

Totalt syv lag hadde tatt turen til Lyngseidet i år, fordelt på klubbene Nordreisa IL, Skjervøy IK, Lyngen/Karnes IL, Indre Kåfjord IL og Storfjord IL.

Men utover dagen ble fotballfest til fotballpest for min del.

I en av sluttspill-kampene ble et av lagene liggende under med både ett og to mål. Treneren til det tapende laget var tydelig misfornøyd med dommeravgjørelsene frem til da, som han mente var årsaken til at de lå under.

Kun meter fra vedkommende ble jeg vitne til en trener som hetset og sjikanerte dommeren flere ganger.

Med klubbens emblem på brystet rakket treneren ned på dommeren på en svært provokativ måte. Spesielt når dommeren var innenfor hørbar rekkevidde tok det seg opp.

Opplevelsen var ekstremt provoserende. Og jeg vurderte flere ganger å konfrontere treneren underveis i kampen med hans verbale krenkelser mot dommeren. Men jeg feiget ut, jeg turte ikke.

Ikke før etter kampen tok jeg motet til meg og stoppet treneren på vei ut av hallen.

Jeg fortalte han at oppførselen hans og det han sa til dommeren under kampen var uakseptabelt. Men han fnyste bare av meg og sa at det burde vi tåle. Så gikk han videre.

Jeg valgte å gå etter. Jeg prøvde å snakke til ham på en voksen og fornuftig måte, men treneren ble bare enda mer irritert. Han fnyste nok en gang av meg og gikk videre.

Seansen får riktig nok flere med seg. Når jeg da forteller om hendelsen, sier de fleste: «Det er bare sånn han er.»

Det er bare sånn han er?! Hvorfor har ikke noen tatt tak i det tidligere da?

Klubben som treneren tilhører har også tidligere blitt tildelt årets Fair Play-pris fra Troms Fotballkrets. Jeg tviler på at klubbens verdier samsvarer med det treneren foretok seg fra sidelinjen under Teigen Cup.

Det eneste jeg kan trøste meg med er om vedkommende fortsetter i samme stil, så vil han til slutt ikke ha noen dommere å sjikanere.

Spørsmålet er hvorvidt det kan få uante konsekvenser for de personene som blir hetset og sjikanert. De er mennesker som også skal bære dette med seg utenfor fotballbanen.

Jeg vet i alle fall om en 17 år gammel linjedommer som ga seg på grunn av grov hets etter en vennskapskamp hvor han bommet på en offside.

I dag er jeg 31 år.

Fjorten år senere har vi enda en lang vei å gå.