Mer kraft og bedre ressursutnyttelse

Norge trenger mer fornybar kraft. I dag får vi mesteparten av kraften vår fra vann og vind. Utbygging av ny kraft skaper ofte konflikt. Heldigvis har vi andre energikilder som ikke krever store inngrep i norsk natur – eksempelvis matavfall. Av matavfallet kan vi lage biogass som kan fylles på lastebiler, skip eller brukes i industrien, uten at det belaster strømnettet.

Rå Biopark = lønnsom transport

Vi mener avfall er en ressurs som bør brukes til å skape lokale arbeidsplasser, produsere lokal kraft, og samtidig kutte utslipp. Anlegget til Rå Biopark er nødvendig for at dette skal bli mulig. Rå Biopark er eid av seks avfallsselskaper i Nord-Norge. Det regionale eierskapet sikrer at gassen både blir produsert og brukt lokalt. Kloke politikere har stilt krav om det. Ved produksjonsanlegget i Skibotn vil det produseres nok biogass til 7-8 fyllestasjoner. Det er nok til å dekke store deler av behovet for biogass til tungtransporten i Nord-Norge. Import av biogass fra andre deler av Norge, Sverige eller Danmark vil aldri bli lønnsomt.

Grønn konkurransekraft i nord

En samlet nord-norsk transportnæring ønsker biogass velkommen. Fra nyttår ble det innført nye regler for offentlige anskaffelser, der klima og miljø nå blir vektet med 30 prosent. Det betyr at transportnæringen må tenke grønt om de skal vinne frem i anbudskonkurransene.

For å innfri kravene om utslippskutt, har mange aktører valgt å engasjere seg i Grønt landtransportprogram (GLP). Wiiks Transport AS er en av disse bedriftene. De har det siste halvåret deltatt i et pilotprosjekt i regi av GLP. Prosjektet ledes av REMA 1000 og sikrer et godt samarbeid om utbygging av fyllestasjoner for biogass mellom Fauske og Alta.

Med biogass på tanken vil lastebileierne ha større sjanse for å vinne offentlige anbud, samtidig som de kan kjøre tilnærmet fossilfritt i hele Nord-Norge. Elektriske lastebiler er foreløpig ingen god løsning. Avstandene er for store i nord.

For å styrke grønn konkurransekraft i transportsektoren i landsdelen, må vi produsere biogass og samtidig bygge fyllestasjoner. Fisk, mat og medisiner kan da fraktes miljøvennlig og fossilfritt. Den absolutte fordelen med biogassen fra Rå Biopark vil være at; den produseres lokalt, eies lokalt og brukes lokalt.

Hva er biogass?

Biogass er fornybar energi som produseres av bl.a. husdyrgjødsel, matavfall, avløp og fiskeslam. Det løser klima- og miljøutfordringer i både landbruket og fiskeri- og havbrukssektoren. Biogass kan erstatte fossilt drivstoff i skip og kjøretøy og i industrien. Økt produksjon av biogass kan på landsbasis bidra med fem TWh mer energi, kutte to millioner tonn CO2 og skape 8 500 arbeidsplasser innen 2030.

Utslipp i transportsektoren

Transportsektoren er Norges største utslippssektor med ca. 16. millioner tonn årlige CO2-utslipp. Det er fire millioner tonn mer enn olje og gass på andreplass. De største utslippene i transportsektoren kommer fra tunge kjøretøy som lastebiler, busser og varebiler. I 2022 utgjorde utslipp fra tunge kjøretøy nesten 10 prosent av Norges totale utslipp.

