En beredskapsbåt må være i beredskap

leder

Nylig ble det kjent at fartøyet som har vært beredskapsbåt i Skjervøy, ikke lengre oppfylte kravene til passasjertrafikk. Dermed måtte avtalen opphøre, og inntil videre er bygdene på Arnøy og Laukøy uten en slik ordning.

Beredskapsbåten settes inn når uvær og ras stanser trafikken på fylkesveiene på Arnøy. Når bommene går ned, starter ruta opp, og da etter et fastsatt skjema. Dette har gjort at selv om veien mellom Arnøyhamn og Lauksletta var stengt i langt over 400 timer i 2018, så kom folk til og fra arbeid likevel. Ordninga er i så måte avgjørende både for folket på øya, og for næringslivet og da i hovedsak Arnøy Laks.

– Båten er livsnerven Kurt Michalsen (Sp) har ikke tro på at hurtigbåtene kan gi et like godt tilbud som beredskapsbåt.

Det er heldigvis ingen tvil om hvem det er som skal bære ansvaret for ruta. Den diskusjonen er tatt og Troms Fylkeskommune har - med rette - tatt ansvar gjennom sitt driftsselskap, Troms Fylkestrafikk. Der har de også for så vidt sagt at de skal finne en ny løsning, men utsagnet fra direktør Kurt Bones ga dessverre ikke veldig oppløftende signaler. I et intervju med NRK Troms meddelte Bones at de vil benytte de to hurtigbåtene «Brage» og «Kvænangen», til å, sitat: «svippe innom Arnøy», sitat slutt.

Det er å håpe at Bones og Troms Fylkestrafikk ser mer alvorlig på forholdet enn ordlyden kan tyde på. Man svipper ikke en tur på jobb. Man svipper av og til innom butikken, men på Arnøy er selv en tur for å handle vel gjennomtenkt når alt går i hvitt omkring. At direktøren i tillegg antyder at man skal sette sin lit til MS «Brage», en båt med base i Tromsø og som snart har kansellert flere turer siden den kom inn i sambandet enn det gamle «Fjordprinsessen» gjorde på hele sin levetid, det vitner om at man tar vel lett på beredskapsansvaret.

Å være i beredskap innebærer at man skal være beredt. Både «Kvænangen» og «Brage» har andre ruter å ivareta, ruter som binder opp store deler av seilingstida. «Kvænangen», som er mest aktuell, er også ambulansebåt for Skjervøy og Kvænangen, og har i så måte en annen beredskap å ta seg av.

I lys av den store hval-farten i Nord-Troms, burde det være en smal sak å finne et mellomstort fartøy med sertifikater og en eier som trenger noen ekstra kroner.