Også kommunene må ta strandryddetak

leder

Sist uke var den nasjonale ryddeuka. I tillegg til lørdagens strandryddedag, var det dager for båtfolket, hvaler, rydding med jobben, dykke- og vasseaksjoner og en siste, avsluttende dag for mikroplast og småplast.

Hvor mange som bidro fra dag til dag vet vi ikke, men vi vet at det å bidra for miljøet er i tiden. Det gir heldigvis fortsatt solid kred å poste bilde av selvgjort rydding, enten det nå er i gata, på fjellet eller ved sjøen. Det er å håpe at det fortsetter.

Den tragiske skjebnen til den såkalte plasthvalen rørte ved mange, og den skapte et engasjement som til en viss grad har festet seg. For at vi skal klare å holde fokus er temauker som det Hold Norge Rent har arrangert meget viktig. Samtidig er det helt avgjørende at vi ikke bare rydder denne ene uka på våren. Vi er nødt til å rydde hele tiden om vi skal komme i kapp med den enorme forsøplinga vi selv og våre forfedre har besørget.

Frivillig innsats er avgjørende for å bidra, og ikke minst for å skape holdninger som gjør at vi stopper forsøplinga. Så må det offentlige bidra med gode renovasjonsløsninger. Innsamla søppel må være gratis å bli kvitt, og det må besørges rutiner og for fri, helårig innsamling.

«Fishing for litter» er et godt tiltakt der det offentlige bidrar med midler slik at fiskere enkelt og gratis kan levere inn avfall de finner på havet. I dag finnes det imidlertid kun åtte mottakssteder langs hele kysten. Det behøves en mangedobling.

Det offentlige må også bidra til at man får etablert faste, organiserte havgående renovasjonsteam langs kysten. Hvert år holder man aksjoner, men disse er på langt nær tilstrekkelig for å få bukt med alt som ligger i fjæra, eller som har ligget der en tid. Mye av det som er der, er også såpass stort og uhåndterlig at det krever mer enn noen frivillige sjeler på vandring i fjæra.

Avfallsservice AS, som er offentlig eid av kommunene i Nord-Troms, kunne garantert fått utrette mye om de bare fikk båt og mannskap. Det handler om vilje til økonomiske prioriteringer.