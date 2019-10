Ett spørsmål om kunst

leder

Det var altså den tyske rikskansleren Otto von Bismarck som i 1867 uttalte at politikk er det umuliges kunst. Umulig eller ikke, så inneholder politikken ofte overraskelser som selv ikke erfarne valgforskere klarer å forutse. Som i Lyngen denne uka, da en KrF-representant som ikke hadde betalt kontingenten var den som reddet Dan Håvard Johnsen fra å miste flertallet i formannskapet og fire nye år som ordfører.

Den som hadde sett den komme ville nok først og fremst fått en blomst fra Nils-Einar Samuelsen og KrF, men mest sannsynlig blitt ansett som i overkant konspiratorisk. Men slik er altså lokalpolitikken. Det handler mer om personer enn om politikk, og aller mest i lokalvalgene.

I noen kommuner gjør også folketallet det svært utfordrende å i det hele tatt sikre politisk bærekraft. I Kvænangen klarer ikke nasjonalt store partier som Høyre og Frp å stille liste alene, men må søke sammen. Antallet avgitte stemmer er også svært lavt, 676 nøyaktig. Og det er ikke bare på grunn av lav valgdeltakelse, men som en følge av et lavt folketall. Dermed får man utslag der en stemme er med på å avgjøre representasjonen, som igjen har medført usikkehet og omtelling.

Lokalvalg er også der man finner de mest overraskende foreningene. I tre av våre kommuner har Arbeiderpartiet og Høyre sammen sikret flertall for henholdsvis to Ap- og en Høyre-ordfører. I dag er forskjellene mellom Ap og Høyre såvidt små at det neppe er usannsynlig med en slik forening også på nasjonalt plan innen noen år, men likevel ser vi enda at det er fyr i gamle bål.

Og det går ikke alltid bra. Igjen nevnte Kvænangen, der Ap og Høyre gikk sammen for fire år siden, men der forholdet sprakk etter kort tid. Dette førte kommunen ut i en av de mest turbulente periodene i manns minne. Og det er der utfordringen ligger.

Når gamle fiender finner sammen, krever det ekstra god styring og klarhet. Det blir den store utfordringa for Dan Håvard Johnsen, Bernt Lyngstad, Geir Varvik og Hilde Nyvoll de neste fire årene. De må sikre at den politiske styringen blir stabil og forutsigbar slik at innbyggerne også har en mulighet til å delta og følge det som skjer.

Det er ikke posisjonene og plattformene som er kunsten i politikken. Det er først når resultatene er klare, vi ser kunstverkene.