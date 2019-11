Det er vi rundt som avgjør om det er greit å være skeiv på bygda

leder

En flaggdag for regnbueflagget, men også for det norske flagget fordi det blir en festdag. Da skal regionen vår endelig komme ut av skapet som det den er, en helt vanlig del av verden med innbyggere av alle slag. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

To stolte kvinner har gått i bresjen for å arrangere historiens første Nord-Troms Pride. Og hvorfor skulle de ikke det?! Som de selv sier, har bygdepride blitt stadig mer vanlig. Og godt er det.

Mennesker trenger nettverk og trygghet rundt seg. Dette behovet gjør at mange underkuer sin seksualitet i frykt for å miste nettopp dette. De sitter heller tause i fotballgarderobene, i forsamling, i koret og på jobb. De kuer sannheten, og legger bånd på noe av det viktigste i sine egne liv - kjærligheten.

En forskningsrapport, «Skeiv på bygda», forteller imidlertid at det ikke alltid er ille å være skeiv på landet. Noen steder forteller homofile om et bedre liv enn i byene, med nettverk, nærhet og støtte. Dessverre er det også mørkesider. Andre steder opplever man det motsatte, et sterkere stigma og større ensomhet. Det er altså - ikke overraskende - vi rundt som avgjør om det er greit å være skeiv på bygda.

De stedene der toleransen mangler ser man at de som kommer ut av skapene, gjør det samtidig som de står med kofferten i hånda. De rømmer, og bidrar i så måte til den negative fraflyttinga. Og tilbake sitter noen, med enda færre å relatere seg til, og en enda større dørstokk å komme over.

Med Nord-Troms Pride kan disse forhåpentlig finne motet og støtten de trenger. Kanskje er det noen som står som publikum når paraden går forbi, som kjenner at nå er tiden inne for å ta steget fram, og vise sitt hele jeg.

Det er derfor Nord-Troms Pride blir så uhyre viktig. Fordi den kan bidra til at flere kan få være de menneskene de er født til å være, her i den regionen de aller helst vil være. Ikke annerledes, ikke feil, ikke tilgjorte, men hele og ekte.

For størst av alt er kjærligheten!