Nå er det full skjerpings, folkens

leder

Turiststrømmen til Nord-Troms øker, og vil øke i dagene og ukene som kommer. Nordmenn har virkelig svart på utfordringen om å feriere i eget land, og i selskap med mange finner og dansker har norske feriegjester inntatt regionen. Nå åpner grensene også for turister fra en rekke andre land, blant andre Tyskland, som ofte er å se her på berget. De tyske bobilene er nok allerede på god vei nordover.

Et stort antall besøkende er gledelig nytt for næringslivet, og spesielt for en hardt prøvet reiselivsnæring. Flere bedrifter melder om «fullt hus» og rekordomsetning i en sommersesong mange hadde avskrevet som tapt på grunn av koronarestriksjonene. Men et stort antall besøkende medfører også et ansvar.

Et ansvar for å sørge for at gjestene overholder de reglene vi har for å begrense smittespredningen. Kort oppsummert handler det om hygiene og avstand.

Tar man en runde i i by og bygd er det tydelig at det er stort rom for forbedring. Det gjelder både blant dem som driver og jobber i virksomheter innenfor servicenæringene, og ikke minst hver og en av oss.

Hvorfor går veldig mange av oss rett forbi godt synlige spritdispensere og inn i butikker, kafeer og andre lokaler der folk samles? Hvorfor står veldig mange av oss nærmere enn en meter fra sidemann? Og hvorfor er det få, om ingen av de som driver eller jobber på disse stedene, som påpeker at du «glemte» å sprite hendene eller at du står alt for tett i køen foran kassa?

Hvis svaret er at korona-faren er over, så glem den tanken med en gang. Faren er ikke over, ferdig snakka. Med ytterligere åpning av grensene denne uken, forventer helsemyndighetene økt smitte. Hva fasiten blir vet vi først etter sommeren, men et av alternativene er så mye verre enn det andre, at det bør være en selvfølge for alle og enhver, alltid, å praktisere god hygiene og holde avstand.

Og så må vi tørre å si ifra til de som ikke «husker» å følge reglene. Det er overhodet ikke flaut å gi beskjed. Det viser bare at du tar ansvar for de rundt deg, og spesielt de som er i en av risikogruppene.

Så nå er det full skjerpings, folkens, vis ansvar og ta del i dugnaden med å holde nærmiljøet fortsatt koronafritt.