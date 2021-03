leder

Erna Solbergs famøse brudd på smittevernreglene er til å bli helt matt av. Mer enn ti personer samlet til privat fest, alt for å feire statsministerens 60-årsdag. Det er eksemplets avmakt — og det er slett ikke bra for det hele denne dugnaden har vært basert på; Tillit til helsetopper og politikere og til hverandre.

Erna Solbergs feiltrinn må aldri få lov til å svekke moralen i folket. Men koronablemma er «farlig», som VG-kommentator Hanne Skartveit skriver. Fordi Erna er frontfiguren i hele Norges kamp mot smittespredning. Hun som sto stødig, og innprentet oss som en fotballmanager at vi må jobbe som et lag mot koronahelvetet.

I etterkant har Solberg lagt seg så flat som det er mulig for en politiker. Og det er neppe noen tvil om at hun politisk sett er delvis «berget» av en like famøs hotellfest i Bodø, der Aps nestleder Bjørnar Skjæran festet med partikamerater på en suite og brøt smittevernregler i søkk og kav.

Solberg har sviktet så grunnleggende at det er vanskelig å forstå at det er mulig. Det skjer mens alt som er gøy har har vært avlyst, alt fra konfirmasjoner, bryllup, konserter og vennefester til treninger og kamper. Folk har hørt nøye etter på pressekonferanser med Erna Solberg og Bent Høie, de har googlet og finlest regelverk i et forsøk på å få med seg alle detaljer i myndighetenes stadig skiftende anbefalinger og påbud.

Erna Solberg har gang på gang takket folket for innsatsen, og latt seg imponere av dugnadsånden. Da kan man bare ikke feile selv. Det skjedde, og det er ikke rart at folk er både fortvilet og sint — og at Erna er sint — på seg selv.

Erna Solberg har gjentatte ganger sagt unnskyld. Det skulle bare mangle, og det hjelper litt, selv om det nesten ikke er til å tro at en statsminister som ellers er kjent for en detaljkunnskap av en annen verden, ikke har fått med seg en av de viktigste reglene for smittevern.

At dette skjer akkurat nå, når en tredje bølge skyller inn og påsken snart står for døra med nye utfordringer, gjør ikke saken bedre. Tvert i mot. Men saken er ikke ille nok for mistillit. Men Erna Solberg har noen mil å gå for å bygge ny tillit. Det blir en ekstra motbakke hun burde klart seg uten.