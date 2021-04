Med begge beina fast i helsesumpen

leder

Det er en overordentlig vond sump Nordreisa kommune har satt føttene sine fast i. En liten gruppe sykepleiere ved Sonjatun Sykehjem som etter aller beste evne forsøker å få hjulene til å gå rundt, men som aldri føler at de strekker til. Som jobber seg slitne og syke, blir borte fra jobb og med det er det enda færre sykepleiere på vakt. Og de enda færre som nå er på blir enda mer slitne, dertil syke og slik trasker man hvileløst rundt i sumpa.

Sykepleiere varsler om kritiske forhold på sykehjemmet: – Om min mor var innlagt her, hadde jeg tatt henne hjem tvert – Jobben har blitt en stor belastning, sier sykepleierne, som er bekymret både for seg selv og for pasientene. Bekymringsmeldingen de sendte inn for halvannet år siden har de fortsatt ikke fått svar på.

Mer penger, roper flere politikere i Nordreisa, etter at vi i Framtid i Nord skrev om krisa ved sykehjemmet. Ja, om man gjør som Nordkapp kommune for over ti år siden, som overdimensjonerte bemanninga. Det gjorde at de hadde folk på, og unngikk slitasje på personell, selv om noen var syke.

Ufordringa i Nordreisa er at man egentlig ikke har et pengeproblem. Baserer man seg på Kostra-tallene, så bruker Nordreisa faktisk mer penger på helse enn flere andre kommuner. Spørsmålet blir dermed mer hvordan man bruker pengene.

Mye tyder på at svaret for Nordreisas del er, feil. Man bruker ikke pengene lurt. Man øser ut penger på overtid, vikarer og kriseløsninger, framfor stabile, gode ordninger. Man brannslukker her og der, samtidig som ryktet om en helsesektor i krise går foran stillingsutlysningene. Personell drar vekk, og kommunen sliter med å få nye.

Det er derfor det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Noen vil helt sikkert reagere på at kommunen - i en tid med en slik helsekrise - bruker penger på ny skole, barnehage, planstilling og kultur. Saken er bare at uten dette blir lysten på å flytte til Nordreisa enda svakere, og omvendt. Og det er altså det siste kommunen trenger.

Nordreisa må bli en attraktiv kommune, enten det er for sykepleiere, bilmekanikere, arkitekter eller forretningsdrivere. Alt henger sammen med alt, som en tidligere statsminister uttalte en gang. Nordreisa må ha nok sykepleiere, men den må også ha alle de tilbudene sykepleiere trenger. Og da altså ut over en bedre arbeidshverdag.