Få på enda mer lys på nettrollene

Om man er total mot MdG, da er det bare å melde seg inn i for eksempel Frp.

leder

I helga la journalist Harald S. Klungtveit ut flere skjermdumper fra Facebook-siden, «Vi som er totalt imot MDG». I løpet av noen få minutter hadde Klungtveit sakset en hel rekke av hatefulle meldinger, der man i svært billedlige ordelag beskrev både hva de ville gjøre med og kunne tenke seg skjedde med Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg.

Meldingene var voldelige, hatefulle, sexistiske og rasistiske. Og ofte i en og samme setning.

Heldigvis lot ikke reaksjonene vente på seg, og da Klungtveits innlegg var delt mange nok ganger, tok også media – og senere også politiet – tak i saka. VG tok også kontakt med flere av de som hadde skrevet på siden, og noen av de beklaget seg og ba om unnskyldning.

Enda godt, men likevel for sent. Det er bare noen dager siden vi lot oss ryste av russeguttene fra Alta. Låta var ille, men det kan likevel forstås som unge menns forsøk på å leve opp til noe de trodde og tenkte var innafor. Skriveriene på siden «Vi som er totalt imot MDG» kan ikke det.

Allerede i navnet på siden finner vi første tegn på et demokratisk problem. For om man er totalt imot MdG, da er det bare å melde seg inn i for eksempel Frp. Det partiet befinner seg nokså klart i sett den politiske motvekten til Miljøpartiet de Grønne. Om du ikke vil gi makt til Lan Marie Berg, så ikke stem på henne.

Ikke sitt i innadvendte ekkokammer og skriv skjellsord i kursiv og store bokstaver mot mennesker du er uenig med. Bli heller politisk i det partiet du støtter, der du finner andre med samme verdisyn som deg selv.

Gjør jobben skikkelig. Gjennom oppriktig engasjement, saklige argumenter og god retorikk. Oppfør deg som folk, ikke som et troll.