Det er ikke bare jula som farger framtida rød

leder

Folketallet øker i hele Norge, bortsett fra i Troms og Finnmark. Her er det stikk motsatt. Og i regionen vi bor er det ikke bare mørketida som skaper skygger over landskapet. Tallene fra SSB forteller om en tilbakegang på 223 personer, så langt i år.

Da nyttårsrakettene gikk til værs sist, var det 15.547 innbyggere i de seks kommunene i Nord-Troms. Ni måneder senere var tallet redusert til 15.324. Og ingen av ordførerne har grunn til å smile. Nedgangen gjelder hver eneste kommune, selv om Kvænangen slipper unna med kun en i minus. For de tre største er det ille, med 72 ut i Skjervøy, 63 i Nordreisa og 35 i Lyngen. Kåfjord har en minus på 43 og Storfjord på 9.

Legger man til det faktum at 70-åringene er vår største aldersgruppe, hekter ved at vi knapt reproduserer oss og at aldersgruppene mellom 0 og 70 ser ut som et juletre satt opp ned, altså færre og færre jo yngre man inndeler de, så er det ikke bare juledekorasjonene som bør lyse rødt.

Nylig kom det tall som forteller at befolkningsutviklingen i nord, trender mot en folketom landsdel i 2100. Dersom det går så ille som man har beregnet, vil kun ti prosent av befolkningen i nord være tilbake om vel 80 år. Altså – i Nord-Troms vil det statistisk sett bo 1.532 personer. Det er vel 300 færre enn det faktisk bor i Storfjord i dag. Som for den del kun vil ha 18 innbyggere. Regionssenteret vårt, Nordreisa, kan stå med 480 innbyggere, et innbyggertall som kun gleder statistikker for innsamlingsaksjoner på TV.

Spiralen er nedadgående og den er selvforsterkende. Jo færre vi blir, desto mindre attraktivt er det å bo her. Jobber, tjenester og naboer blir borte, og før man vet ordet av det er så få at ingen ser det likt å bli.

Å ikke ta dette på alvor kan være helt skjebnesvangert. Utviklinga er krystallklar, og vi må gjøre noe. Et av de aller viktigste spørsmålene vi må stille oss, er hva som skal til for å snu den trenden forskerne har tegnet for oss. Hva skal vi gjøre i denne regionen som er så suverent og strålende at vi som er her blir, og de som er utenfor kommer.

Svaret er livsviktig!