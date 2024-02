– Vi bør rett og slett si at det ikke er lov å uføretrygde mennesker under 30 år. Altså at man skal prøve andre ting, enten det er arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt, for å se hvor mange vi kan få tilbake.

Dette uttalte nestleder i Høyre, Henrik Asheim, til NRK 23. januar i år. Asheim leder arbeider med Høyres valgprogram, og peker altså i den forbindelse på unge uføre som en sak partiet vil gripe fatt i.

Ifølge NAV var det i september i fjor 21.700 personer i alderen 18–29 år som mottok uføretrygd. NAV-sjef Hans Christian Holte sier det har vært en vekst blant unge uføretrygdede. Og årsaken er i stor grad psykiske lidelser.

Og det er egentlig her skoen trykker. Istedenfor å peke på trygdeordninga som et problem, burde Høyre og Asheim heller satt fokus på det virkelige problemet i samfunnet – at unge mennesker i dag sliter med angst og depresjoner.

Når Asheim nå går ut og mener at trygdesystemet utgjør feilen, så feier han det virkelige problemet under teppet. Norge er ikke rustet til å ta vare på sine unge. Vi klarer ikke å fange opp unge med utfordringer, og når vi endelig gjøre det, sa klarer vi ikke å løse det.

Høyres svar later til å være pisk. Unge, psykisk syke skal tvinges ut i arbeid under teorien om at arbeid gjør en fri og frisk. Så vel er det ikke. De aller fleste av disse unge, uføre vil jo helst ut i arbeid. De vil fungere like godt som sine jevnaldrende, men de klarer ikke.

I beste mening ønsker Høyre å få flere unge ut i arbeid, men gjennom sitt utspill har partiet satt i gang en debatt som starter i feil ende. For det første har stigmatisering av unge, uføre som latsabber og giddeløse økt. I sosiale medier leser man nå om at staten syr puter under armene på en gjeng bortskjemte kids som kun vil sitte hjemme og game.

Og Høyre starter i feil ende av problemet. Om man vil ha antall unge, uføre ned, så må det arbeidet starte gjennom mer arbeid og fokus på psykisk helse. Kommunene må få mer penger og strengere krav til hvordan de jobber med ungdommene sine, slik at de fanges opp før uføretrygd er eneste løsninga.

Finnes det latsabber som utnytter systemet? Ja, selvsagt. Men det er jo ikke bare blant unge, uføre. Det finnes i alle grupper, syke som friske. Noen velger til å med å flytte ut av landet for å slippe å bidra til samfunnet.