– Dette er en vanskelig sak, er en setning vi gjerne hører fra politikere og byråkrater, som med en bekymret mine forsøker å forklare hvorfor man må gjøre kutt i tilbud.

Og ofte er det også rett. Det kan stå mellom pest eller kolera, å kunne gi eller å måtte ta. Det kan handle om en eller to skoleklasser, en buss eller to, enkelt- eller dobbeltrom.

Men saken om døgnenheten ved Distriktspsykiatrisk senter er ikke noe vanskelig, og det handler heller ikke om et valg. Det er selvsagt mulig at enkelte styremedlemmer i Helse Nord synes det, men da er de ikke tilstrekkelig realitetsorientert. Da har de sannsynligvis ikke gjort jobben de er valgt til og sjekket hva døgnenheten faktisk betyr, for dagens brukere, framtidas brukere og for pårørende av disse.

Hadde de for eksempel kontaktet kommuneoverlegen i Nordreisa, Øyvind Roarsen, hadde de fått et tindrende klart svar. Hans appell under mandagens markering på Storslett sa alt: – Et kutt er meningsløst.

Roarsen pekte på hvordan livet hadde vært i de ti årene han jobbet som lege i Nordreisa, uten døgnenhet. Det var ei tid med tvangsinnleggelser og pasienter som ikke søkte hjelp fordi de ikke ville til Tromsø og Åsgård. Og den kommer tilbake om Helse Nord velger å kutte døgnenheten.

Rut Eili Ruud representerer pårørende etter selvdrap gjennom organisasjonen LEVE. Hennes budskap om at flere liv vil gå tapt om døgnenheten legges ned, bør veie mer enn et tafatt mål om å spare noen fattige millioner av et gigantisk helsebudsjett.

Og dessverre - SVs Pål Schreiner Mathisens påstand om en Tromsø-arroganse - er ikke til å komme fra. Å tro at mennesker fra Nord-Troms som sliter med rus og psykiatriske utfordringer skal få det bedre av å bli behandlet i Tromsø, det er ikke noe annet enn arrogant.

Å tro at den økonomiske krisa og bemanningsutfordringene innen Helse Nord skal bli bedre av at syke mennesker fra Nord-Troms må forlate sine trygge omgivelser og pårørende for å få hjelp i byen, det er også ren arroganse.

Derfor har også SV-politikeren rett når han sier at dersom ikke styret i Helse Nord nå begynner å tenke utenfor Tromsø-boksen, så må politikerne overta styringa. Dette er nemlig ikke vanskelig - døgnenheten må leve så folk kan overleve.