– Gjør GPS tilgengelig for alle med demens

leserbrev

Vi leser ukentlig om mennesker med demens som har gått seg bort, om store leteaksjoner og bekymrede pårørende. Dette er tragisk for dem det gjelder og dårlig samfunnsøkonomi. GPS gir både frihet, selvstendighet og mestringsfølelse. Dette er viktig for alle, også for personer med demens. Likevel ser det ut til at bare et få titalls kommuner i Norge til nå har tatt i bruk denne teknologien.



Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at det må være et tydelig offentlig ansvar for innkjøp og drift av GPS-teknologi, som er koblet til en døgnbemannet alarmsentral. Det må også være et offentlig ansvar å ha rutiner for å varsle og lete etter folk som har gått seg bort.Dette vil bety utrolig mye for livskvaliteten for demenssyke og deres pårørende. Forskning fra SINTEF har dokumentert at GPS gir trygghet og frihetsfølelse.