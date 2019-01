Slett «mobbeapp»!

leserbrev

I flere av landets kommuner går det nå ut en advarsel mot den anonyme chatte-appen Tellonym. Flere av dem oppfordrer barn og unge til å slette det de karakteriserer som en «mobbeapp». Kommunene i Nord-Troms bør gjøre det samme.

Vi kjenner ikke hvor omfattende bruken av Tellonym er i Nord-Troms, men det vil mildt sagt være naivt å tro at barn og unge i vår region ikke er minst like oppdatert som sine jevnaldringer ellers i landet. Det vi imidlertid vet, er at digital mobbing og trakassering også skjer på daglig basis i for eksempel Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Lyngen.

Det siste vi trenger da, er enda en mobbekanal der man på toppen av det hele kan herje på, skjult bak anonymitet. Som om vi ikke har nok å rydde opp i på sosiale medier hvor brukerne er identifisert med fullt navn.

Skoler andre steder i landet slår alarm på bakgrunn av tilfeller av grov hets og seksualisert og vulgært språk i appen som benyttes av barn helt ned i barneskolealder. Noe annet er vel heller ikke å vente, dessverre, når Tellonym selv markedsfører seg som «Det mest ærlige stedet på internett», og frister med at du kan «se hva vennene dine tenker om deg» og besvare spørsmål anonymt.

Dette er å be om bråk og problemer, og det er direkte skremmende at Tellonym overfor NRK har uttalt at de tillater anonyme tilbakemeldinger i appen for å skape en kultur basert på indre verdier. Da har man ikke forstått mye. I alle fall er det en katastrofal undervurdering av det samfunnsansvaret som bør ligge til grunn, også for denne typen virksomhet.

Dette understrekes ytterligere ved at Tellonym på sine nettsider innrømmer at nettmobbing er noe appen ofte blir assosiert med, og at rundt tre prosent av den daglige kommunikasjonen på appen bryter retningslinjene.

Kommunalsjefen for undervisning og oppvekst i Halden kommer i sakens anledning med en klar oppfordring til foreldre om å følge med. Organisasjonen Barnevakten, som jobber for trygghet på nett for barn og unge, går enda lenger og oppfordrer til boikott. Vi stiller oss bak begge.