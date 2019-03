Når karma biter deg hardt i hekken

leserbrev

Fredag skal elever i videregående skoler over hele landet ut i en felles, politisk streik. Ungdommen skal markere hva de mener om klimakrisa, og voksnes håndtering av denne.

Ungdommene er nemlig ikke så skrekkelig imponert, for å si det pent. Tvert om mener de dagens voksne i alt for stor grad venter på at alle andre skal ta tak i problemet. De kvier seg for å gjøre de nødvendige kuttene fordi de vet at det innebærer at de mister en del greie goder. Som flyturer til Syden, ny bil og et forbruk som passer en nordmann og -kvinne.

Vi støtter streiken. Mest fordi det er uhyre viktig at noen sier fra. Dagens politikere har, som majoriteten av den norske, voksne befolkningen, ikke tatt inn over seg alvoret. De aller, aller fleste er som strutsen, og gjemmer hodet i sanda i håp om at krisa har gått over når de drar det opp.

Dernest støtter vi den fordi det er viktig at vi har unge mennesker som vil si fra. Mangel på engasjement har vært et problem i samfunnet de siste årene. Det er bare å se på valgdeltakelsen og lysten til å delta i politisk arbeid. Nå vil altså ungdom aksjonere, og da skal de få både støtte og kred.

Så er det slik at regelverket ikke gir lovlig fravær til politisk streik. Det er nok greit, tatt i betraktning at det er mange gode grunner til å streike, og med en slik regel i lomma er det nok en og annen ungdom som kunne tenke seg en politisk fridag innimellom. Imidlertid kan skolens leder se mellom fingrene på enkelte typer fravær, og gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt dette fraværet går ut over karakterer og orden. Vi håper rektorene bruker dette skjønnet rikt og forstandig.

Så er det altså noen voksne som har startet en facebook-aksjon, der de deler et skriv som sier at de som streiker nå også må si nei til nye telefoner, sydenferier, bli kjørt til skolen og nye klær. Det er den aller, aller, aller, aller, aller, aller teiteste facebook-aksjonen vi har sett på lenge.

Disse voksne må fullstendig ha glemt at det er de selv om har gitt barna disse vanene. Ungdommene har ikke laget seg forbruksvaner og forbruksmønster helt av seg selv. De bare speiler hva foreldrene gjør.

Karma really is a bitch…