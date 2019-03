«Gode grep i Troms». Ny runde med sentralisering?

leserbrev

NIVI Analyse har på oppdrag fra fylkesmannen i Troms og Finnmark, kartlagt kommunenes hovedutfordringer. Det er laget en «reformskisse» i NIVI Rapport 2019: 2.

I Nationen den 7.2.19 er Kommunalminister Monica Mæland bekymret for «tilbodet i dei minste kommunane, dei med under 3000 innbyggarar». Disse er ikke «bærekraftige» ifølge ministeren. Dette synet forsterker hun i Nordlys 26.2.19: «Vi vil fremover være mest opptatt av å få de minste og de mest sårbare kommunene til å slå seg sammen». Kommunalministeren mener det må bli færre og sterkere kommuner.

The Stupidity Paradox (Dumhetsparadokset)

I Aftenposten 6.2.19 har professorene Oscar Amundsen og Trond Kongsvik en kronikk om

«Dumhetsparadokset; ideen om åpne kontorlandskap ved universitetene.»

I følge de to er det godt dokumentert at åpne landskap er en dårlig ide ved universitetene. Statens fagorgan i byggesaker, Statsbygg, holder likevel på dette standpunktet.

Kronikkforfatterne finner svar i boken «The Stupidity Paradox» av professorene Mats Alvesson og Andre Spicer, som undersøker «hvorfor smarte personer faller for dumme ideer.» Det skjer ved å «forminske sin tankebredde» ved kun å fokusere på de smale, tekniske aspektene ved jobben. Eksempel er finanskrisen i 2008 der det ble utviklet nye og stadig smartere produkter som i neste omgang førte til en større krise.

Det utdypes slik: «Når folk rammes av funksjonell dumhet, fortsetter de å være fullt i stand til å utføre sitt arbeid, men de slutter å stille spørsmål ved sine arbeidsoppgaver. I stedet for å reflektere, blir de opptatt av det overfladiske. I stedet for å tenke på konsekvenser, fokuserer de på teknikker som får ting gjort. Det som skal gjøres, er ofte å skape» rett inntrykk».

Paradoksets overføringsverdi?

Har «dumhetsparadokset» overføringsverdi til debatten om kommunesektoren?

Stadig framheves at «stort er godt og lite er dårlig». Stort er robust og bærekraftig, lite er det ikke. Store kommuner er bedre enn små. Blir man stor, blir man god.

Er det dokumentert at dette er riktig? Om ikke, kan dette falle inn under dumhetsparadokset. Dersom man bruker slik «kunnskap» som premiss for kommuneplanlegging og politiske beslutninger, kan utviklingen av landet settes i spill på en negativ måte.

«Mor Norge» er lite tjent med feilaktige og irreversible politiske beslutninger. Om «Lovundsamfunnet», Værøy og Røst legges ned, er det for godt.

Tunge kommunale tjenester og befolkningsstørrelse.

De mest ressurskrevende kommunale tjenester er knyttet til oppvekst og institusjonsbasert omsorg. Disse utgjør mer enn 50 % av kommunens utgifter. Økonomien i tjenestene er knyttet til terskler slik at små enheter har høye kostnader pr plass. En liten fulldelt 1-10 skole kan ha dobbelt så høye enhetspriser som en skole med mange elever på hvert trinn. Det samme gjelder for en liten institusjon, med færre enn 15 plasser. Opptaksområdet (skolekretsen) for en økonomisk rasjonell grunnskole ligger i dag på ca 2500-3000 «normalinnbyggere». Opptaksområdet for en eldreinstitusjon ligger litt lavere.

Det er mulig å endre idealstørrelsen ved å endre standard-/terskelkrav. Endring av disse er en sentral del av politikkutformingen i velferdsstaten.

En ideell økonomisk kommune har et sentrum hvor alle tjenester er plassert. Båtsfjord og Berlevåg har begge sin befolkning (i praksis) i hvert sitt senter. Lillebror Berlevåg er mindre enn halvparten så stor. Den er derfor mindre robust økonomisk sett.

En kommune med stort folketall og med mange små opptaksområder, vil slite mer økonomisk enn den lille «idealkommunen». Ukritisk og ensidig bruk av «stort», blir helt meningsløst.

«Bærekraftig»

«Bærekraftig» er et av de mest brukte begrepene i regjeringens reformprogram. En forståelse av begrepet er «noe som ikke sliter ned ressursene over tid» - bonden skulle levere gården fra seg i bedre stand enn han overtok den. Det ga bærekraft. I kommunal økonomisk forstand handler det om å få årsbudsjettet til å inngå i en flerårig økonomiplan som er i balanse. Å ha noe i reserve øker bærekraften.

Er det slik at en stor kommune er mer bærekraftig enn en liten? Er Tromsø, den største kommunen i nord, bærekraftig? Kommuner som vokser fort, med mer enn 1.5 % årlig, får økonomiske voksesmerter. Rask vekst gir sjelden bærekraft.

«Robust»

En robust kommune kan defineres som en kommune som tar utfordringer slik at det skapes positiv utvikling.

Kommunalministeren hevder at det må skapes mer robuste kommuner. Størrelse vil kunne gi mer robuste kommuner. At kommuner bør være robuste må man være enige i. Men er det dokumentert at kommuner blir mer robuste når de blir større?

Om utsagnet mangler dokumentasjon, kan jo også kommunalministeren rammes av «funksjonell dumhet». Jo flere ganger utsagnet gjentas, jo mer «funksjonelt dumt» blir det. Feilaktige utsagn blir ikke riktige fordi de blir gjentatt mange ganger.

Er den største kommunen i Troms robust etter definisjonen ovenfor?

Har Tromsø den beste barnevernstjenesten, den beste eldreomsorgen og den beste samhandlingen med andre- linjetjenesten i fylket?

Kan det være slik at småkommunene i Troms scorer bedre på disse områdene enn storebror? Kan det være slik at folk er mer tilfredse med de kommunale tjenester i småkommunene enn i de større?

Den kommunen som scoret best i Forbrukerrådet sin kommunetest i Norge i 2018 (Nationen 15.2.19), var Nesset med ca 3000 innbyggere. Halvparten av de ti beste kommunene i Norge var små ifølge Nationen. Er god dialog med innbyggerne lettere i små kommuner, der avstanden mellom styrte og styrende er mindre? Om god dialog fører til bedre tjenester, vil kommunen kunne bli mer robust.

NIVI-rapport 2019: 2: Gode grep i Troms

Trass i kommunalministerens oppdrag, er det ikke mulig å lese ut i rapporten at dimensjonen «stor» er bra og at «liten» er dårlig medisin. Det nærmeste en kommer er utsagnet i punkt 4.3: » Stortinget har nylig vedtatt at nye sammenslutninger skal være frivillige. Kommunestyrene må være enige i evt sammenslutninger, og det er kommunene som skal være forandringsledere.»

I rapporten antydes det videre arbeid langs to reformspor.

Utvikling av sterkere regionkommuner

Innføring av en forsterket samarbeidsstruktur

Dette kan åpne for en reform nedenfra basert på frivillighet, et stort skifte i forhold til den strategi som regjeringen har lagt seg på.

Det gjenstår å se om nasjonalt styringsnivå aksepterer et slikt skifte, og om det åpnes for slike «eksperiment» på regionalt statlig nivå.

Da vil det være aktuelt å få avklart mytene omkring dimensjonen stor- liten.

Foreløpig får vi konkludere med at det fins store og små kommuner med kvalitetene robust og bærekraftig. Og det finnes store og små kommuner som mangler kvalitetene.

En dimensjon som kunne vært undersøkt nærmere, er hva det kan bety å ha en kommunal politisk og administrativ ledelse med strategisk kompetanse og kapasitet, og som evner å sette gode tiltak ut i livet med kraft og i enighet, - over tid.