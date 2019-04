leserbrev

Svigermora mi er fra Makedonia, det øst-europeiske landet med sola i flagget. I de mørkeste seks månedene bodde hun her nordpå. For hver dag som gikk, sola forsvant og snøen lavet ned, ble hun mer og mer betuttet. Bodde vi virkelig her? Skulle jeg virkelig gå ut, i dette været? Var dette normalt?

Jeg lo, kledte på meg selskinnskoene, boblebuksa og polvottan og grynna til barnehagen først, med ungen hengende etter på akebrett.

#myarcticlife kaller Tromsø kommune det for. Dangerous, kaller svigermor det.

For den dagen glarholka kom, da nekta hun gå ut. Dangerous, hvinte hun, pekte fortvilt ut mot de speilblanke overflatene, og forsøkte overtale meg til å holde meg innomhus. Skal du virkelig gå ut?

Jeg lo, kledte på meg piggskoene og trippet ned den latterlig bratte Clodius-bakken (kan sammenlignes med Rydningen på Skjervøy), mens jeg holdt pusten, livredd for at om jeg slappet bare litt av ville verden snus opp ned og en førpremiere på neste sesong av 113 på NRK1 bli det neste.

Svigermor dro før Snøvinteren 1997 begynte å blåse sitt iskalde gufs i nakken vår. Det er jeg glad for. Den morgenen vi våkna, innesnødd og storøyd, hørte jeg henne hviske: Dangerous.

Og ja, nå er det dangerous. Brøytekantene er tre meter høye, så ingen ser noen i trafikken. Vi kan ikke bruke akebrettet til barnehagen, skavvelen vi skal over er for høy til å klatre opp med unge på slep. Men det som virkelig er dangerous nå, er fjellene og skrea.

Crazy, kaller jeg det, når ser folk i fjellene. For dette er ikke tida til fjelleik. Dette er tida for å bite tennene sammen, måkke verandaen for ***** tusende gang, olje snøfresern og be ei bønn om at ingen er så dumme i hodet at de tror de er herskere over naturen.

Mannen min ringte meg forresten i dag, etter han var forn på jobb. Du bør ta på deg piggskoan i dag, kunne den nyslåtte arktiske mann fortelle. Jeg har bodd her i 40 år, svarte jeg, jeg lukta det da jeg våkna.

Men på veien til jobb oppdaga jeg, at sannelig, jeg tok feil. For rett utenfor Gyllenborg skole, kom den fram, sterkere enn noe annet i denne tunge kalde tid, det sikreste tegnet gitt fra Skaperen selv: Fem ganger fem centimeter tørr asfalt.

Så hurra, folkens: Det er vår!