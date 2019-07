Dere må se verdens viktigste serie

leserbrev

En god ting kan ikke sies for ofte, heter det, men det gjelder også mye annet også. Man kan for eksempel ikke ofte nok advare foreldre mot å være naive overfor egne barns gjøren og laden.

Tirsdag skrev vi om at barnevern, helsetjenesten, skoler og politi i Nordreisa i fellesskap advarte foreldre i kommunen mot å være naive. Helsesøster Martine Myrslett Bakke sa dette: «Vi ser at yngre grupper enn før, helt ned i 13-14 årsalderen begynner å drikke, og begynner å teste ut det å røyke for eksempel hasj. Flere debuterer også tidligere seksuelt, og barn helt ned i 5. og 6. klasse sender hverandre nakenbilder på sosiale medier.»

Det er sommer, det er sol og livet er godt og herlig. Det er lett å tenke at dette tar vi på alvor til høsten, for nå er det tid for kos og moro. Alvor og skjit kommer fort nok.

Skjiten traff akkurat vifta, for å oversettet et amerikansk ordtak. Og det gjelder å stoppe spredninga, fort og effektivt. Foreldre og foresatte må straks og med en gang ta den ubehagelige samtalen, og våge å stille de kjipe spørsmålene. De som nokså sikkert vil medføre at arvingen smeller av motspørsmål som, «stoler du ikke på meg» eller «tror du ikke jeg forstår».

Det er dessverre slik at vi som foreldre må våge å svare nei på begge spørsmålene. Enhver som har vært ung en gang, altså alle, vet at den normale tenåringen er i opposisjon. Den normale tenåringen tester grenser. Setter du så den normale tenåringen inn i dagens verden, med et ekstremt press fra alle kanter om å passe inn i «normalen», da får du en ungdom med et voldsomt behov for klare grenser å støtte seg til.

Klare grenser skaper trygghet og gir den unge en retrettmulighet den ofte behøver. Disse grensene må også skapes i et fellesskap. Ett barns, «jeg får ikke lov», blir møtt med spørsmål om feighet. Alle barns «jeg får ikke lov» stanser gruppepresset.

Dere må se barna deres, sier skole, helsetjeneste og Politi. Det er sommerens viktigste hjemmelekse til alle foreldre. Glem Netflix og HBO. Se heller verdens viktigste serie – barnas oppvekst. Den er over før du vet ordet av det, og det er du som avgjør slutten.