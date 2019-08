Et fornyet Gargo!

leserbrev

Vi ser at alle de politiske partiene i Kvænangen ønsker å satse på helse i det kommende valget. Vi merker oss at mange ønsker, men ingen har forslag til løsninger.

Bygdelista har jobbet sammen i et halvt år nå og i løpet av det halve året er det lagt flere gode planer for næringsutvikling og også sett på forskjellige muligheter til nytt eller oppusset helsehus.

Vi ønsker ikke bare endring, vi vil skape endring og finne løsninger for å få disse endringene til.

Kreativt samarbeid

Vi ønsker å invitere de andre partiene med på en mulig løsning for et nytt helsehus. Vi håper på kreativt samarbeid med andre grupperinger som politikere, folket i kommunen, brukerne, administrasjonen, og ikke minst de ansatte selv.

Jobber vi i lag er vi sterke og får ting gjort. Ønsker vi å krangle, skjer lite. Dette er noe velgerne må tenke over før de stemmer.

Etter å ha dykket litt i tallmateriale fra kommunen på timebruken på Gargo har vi funnet ut følgende:

* Sykehjemmet er i dag delt i 3 avdelinger over 2 etasjer. 1 oppe og 2 nede.

* Det er ca 18 stillinger i sving i løpet av 24 timer på Gargo.

Det er ikke plass til å vise frem alle tallene i denne artikkelen, de finnes på kommunehuset for de som ønsker å kontrollere dem. Vi bygger forslaget vårt rundt de opplysninger vi får fra kommunen.

Bygge på og pusse opp

Vårt forslag er både å bygge på en ny fløy, og å pusse opp Gargo.



Med en ny fløy på plass, kan en flytte en avdeling dit mens avdelingen på «gamle» Gargo pusses opp. Deretter flyttes en ny avdeling inn i nyoppussede lokaler slik at enda en avdeling kan pusses opp. På denne måten kan vi få pusset opp hele Gargo uten å måtte laget et dyrt, helt nytt helsehus. 2. etasje pusses opp og gjøres om til kontorer.

Kvænangen legesenter, fysioterapi, ergoterapi og helsesykepleier som i dag er på andre siden av gaten, vil flytte inn i nye lokaler på Gargo, slik at samarbeidet mellom alle deler av vår helsetjeneste flyter smidigere enn i dag. Det vil også være naturlig at psykolog holder til i samme lokaler.

Lokalene som legesenteret har i dag, kan tas i bruk til kontorer, noe det er en stor mangel på i kommunen. Gammel og umoderne bygningsmasse skaper stadig utfordringer og flere avdelinger trenger større og bedre lokaler for å kunne jobbe effektivt og ikke minst få et bedre arbeidsmiljø.Kommunen har også behov for flere større og mindre møterom.

Lettere og bedre arbeidshverdag

På denne måten vinner alle. Vi får et nyoppusset helsehus på ett plan, og vi får de fleste av helsetjenester samlet i ett bygg. I tillegg kan det være mulig man får etablert 1 eller flere omsorgsboliger i tidligere 2. etg på Gargo. Da vil kommunen endelig få sårt trengte omsorgsboliger med døgnkontinuerlig tilsyn.

Alt på en plass vil føre til en lettere og bedre arbeidshverdag for de ansatte og bedre, sømløse helsetjenester for innbyggerne i kommunen. I tillegg får vi frigjort plass til kontorer på kommunehuset.

Hvordan skal vi så finansiere en slik oppussing?



Ved å flytte alle avdelingene ned på et plan skal det være mulig å redusere antall personer på vakt. Samlet personalbehov i pleien vil da kunne bli per 24 timer: 15 personer, dvs. en reduksjon om 3 vakter per dag eller 1095 vakter per år. Økonomisk besparing på 4,94 årsverk eller ca 3 million NOK per år.

Disse pengene må brukes til å betjene det lånet som kreves for å pusse opp bygget, men alt vil ikke gå til lånet. Vi vil ha penger igjen til å styrke de ansatte med flere stillinger eller utvide stillingsprosenten til de som jobber deltid slik at vi kan få en eldreomsorg og et sykehjem der vi kan ta oss mer tid til brukerne, mer tid til de gode samtalene. Få et enda bedre tilbud enn det vi har i dag. Administrasjonen og Hjemmetjeneste vil også kunne styrkes.

Spare penger

En liten bonus oppi alt dette er at når ambulansestasjonen flyttes, blir det kanskje mulig ledig plass til Ut-på-tur-bilen i den gamle garasjen.

Vårt mål er selvfølgelig til syvende og sist å spare penger for kommunen, men vi håper å få det gjort ved å bedre arbeidsvilkår for de ansatte, få til praktiske løsninger som er tidsbesparende, mindre personale for pasienter og brukere og forholde seg til. Vi ønsker at det skal resultere i færre deltidsstillinger og flere heltidsstillinger. Vi håper at en mer praktisk og ikke minst ny/oppusset arbeidsplass gjør at ansatte ønsker å stå i stillingene sine lengre og ikke ha behov for å gå ned i stilling for å klare de siste åra av arbeidsaktiv tjeneste.

Bygdelista er løsningsorientert.

Vi i Kvænangen bygdeliste oppfordrer dere velgere til å stemme på de som ikke bare ønsker endring, men de som evner å skape endring. Bygdelista er full av unge fremadstormende mennesker i en herlig blanding med erfarne politikere som ønsker at kommunen skal bli en attraktiv kommune å bo, leve og bli gammel i.

Stem på de som ønsker å få noe til, de som ønsker samarbeid og utvikling!

Stem på Kvænangen bygdeliste!

Godt valg!