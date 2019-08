Vi er på veg mot styrket eldreomsorg i Nordreisa!

leserbrev

Nordreisa Pensjonistforening ved Knut M Pedersen har et veldig aktuelt leserinnlegg om eldrereformen «Leve hele livet» i Framtid i nord 14. august. Denne reformen fra Regjeringen legger vekt på sammenheng i tjenestene, og å styrke det som ofte er svakest i eldreomsorgen; -mat, aktivitet og fellesskap, samordnet helsehjelp og god sammenheng i tjenestene. Reformen kommer fordi det om få år vil være betydelig større andel eldre i samfunnet.

Denne utviklinga får vi også hos oss, vi vil ha ca. 150 flere over 80 år i Nordreisa om ti år, en økning på over 60%. Nordreisa Senterparti sitt program for kommende periode vektlegger blant annet å støtte tiltak for at eldre kan bo i egen bolig lengst mulig, og å etablere aktiviserende og trygge omsorgsboliger. Vi vil også styrke og videreutvikle Distriktmedisinsk senter, og vektlegge aktivitetstilbud og matkvalitet for eldre.



Dette er tiltak vi er kommet i gang med i Nordreisa de siste årene. Senterpartiet har hatt leder i Helse- og omsorgsutvalget, og utvalget har gjort en rekke vedtak for å omstille kommunens tilbud fra å være veldig innrettet mot sykehjem og hjemmetjenester, til å vektlegge nettopp det Leve hele livet gjør.

En trygg alderdom i egen bolig lengst mulig

Strategien er at eldre skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Det er flere undersøkelser som viser at det ønsker de eldre, og det ivaretar livskvalitet og mestring best. Men for å gjøre det mulig ved sviktende helse, må en ha tilpasset bolig, gode hjemmetjenester og kunne føle seg trygg. Kommunen er i gang med et prosjekt der en besøker eldre og har en gjennomgang av boligen og andre forhold. Dette er for å spre kunnskap og oppmuntre folk til å tenke gjennom hva de sjøl kan gjøre for å kunne bo hjemme lengst mulig, for eksempel ha soverom, bad og oppholdsrom i samme etasje. Nord-Tromskommunene har et felles velferdsteknologiprosjekt, -der innkjøpsprosessen er i gang. Velferdsteknologi kan bidra til trygghet og sjølstendighet, både for den eldre og de pårørende. Og ikke minst kan det frigjøre «de varme hendene» til å være nettopp det.

Eldre med dårlig bolig, stort hjelpebehov eller lang veg til helsehjelp kan trenge å leie bolig fra kommunen. Det er et tilbud vi har hatt lenge, men vi har manglet trinnet mellom sjølstendig bolig og sykehjem, en såkalt omsorgpluss bolig. Dette er boliger som vi nå planlegger nær Sonjatun, der det blir lagt til rette for tilsyn hele tiden, og for fellesskap og trygghet, uten at en mister den sjølstendigheten som ligger i egen bolig.

For å kunne bo hjemme er det nødvendig med avlastningstilbud, både gjennom institusjonsopphold og gjennom dagaktiviteter. Begge tilbudene er kommet i gang i perioden, men det er for lite omfang, og må bedres både i kvalitet og volum i de kommende årene.

God mat er viktig, også for eldre. Dette har vært tema i Helse- og omsorgsutvalget i perioden, og vi ser at mat er et område der privat næringsliv har en rolle, både som produsenter av lokale råvarer, og kanskje i produksjonen. Vi har også vedtatt at Inn på tunet-tilbud skal brukes i dagtilbud og andre aktiviteter.

Distriktmedisinsk senter er viktig for et likeverdig helsetilbud for oss i Nord-Troms!

Distriktmedisinsk senter er inne i en omstillingsprosess. Lokale politikere på tvers av partiene har kjempet hardt for å opprettholde og videreutvikle tilbudet, ikke nedskalere det. Folk i Nord-Troms har krav på trygghet og likeverdige tilbud med resten av landet! En del av dette er rehabilitering og hvordan vi skal samarbeide på tvers av faggrupper (lege, hjemmetjeneste, fysioterapi etc.) og nivå (kommunehelsetjeneste og sykehus). Rehabilitering skal i større grad skje i hjemmene, samtidig er det viktig for trygghet og nærhet at det også er sengeplasser for det på Distriktmedisinsk senter på Sonjatun. I løpet av høsten håper vi å være i gang med et samarbeidsprosjekt med UNN om dette.

Den store flaskehalsen er rekruttering av kompetent arbeidskraft i framtida. Kommunen har tatt inn langt flere lærlinger i denne perioden enn tidligere, og det er noe Senterpartiet vil prioritere framover. Nord-Troms studiesenter er også avgjørende for å få utdannet flere med høyere utdanning.

Dialog og samarbeid for god eldreomsorg

Senterpartiet vektlegger god samhandling mellom kommunen, private og næringslivet. Dette er viktig for et velfungerende samfunn på mange sektorer, også innen eldreomsorg. Behovet for mening og fellesskap i hverdagen kan vanskelig dekkes av kommunale tjenester alene, her er frivillighet og personlig nettverk viktig. Senterpartiet ønsker å øke støtten til frivillige lag og foreninger, og vi ønsker også å opprette diakonstilling i Nordreisa. Denne perioden har vi gode erfaringer med et årlig dialogmøte i forhold til sentrumsutvikling. Eg trur denne arbeidsmåten er veldig bra for å få en felles innsats mellom private, frivillige og kommunen, og ønsker å prøve ut dette på flere sektorer. Så eg har merka meg Pensjonistforeningas invitasjon.

God eldreomsorg i framtida krever prioriteringer nå

Tiltakene vi er i gang med, og som Senterpartiet ønsker å forsterke, vil gi en bedre eldreomsorg. Det vil også bli bedre utnyttelse av de midlene vi har til rådighet. Det er likevel svært betenkelig at Regjeringen legger opp til en så stram kommuneøkonomi! En rask overgang fra mange sykehjemplasser til omsorgpluss er helt nødvendig med disse økonomiske rammene, et omsorgplusstilbud koster under halvparten av en sykehjemsplass.

Vi har også satt i gang et prosjekt sammen med KS for å se på hvordan vi bruker pengene våre i helse- og omsorg, sett i forhold til behovene, og prioriteringen i forhold til andre sektorer. Det viser at vi har ganske god grunnfinansiering i Nordreisa kommune, men vi har skjevheter innad i sektoren, jfr. over, og vi prioriterer heller ikke helse og omsorgssektoren fullt like høgt som de andre sektorene i kommunen (Drift og Oppvekst). Så det blir videre jobbing med omstilling også i neste kommunestyreperiode, og det kommer til å bli tøffe prioriteringer. Vi i Senterpartiet er innstilt på bidra.