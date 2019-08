Henger det mørke skyer over Storfjord kommune?

leserbrev

Spesielt når en ser på befolkningsutviklingen og den kommunale økonomien er det flere utfordringer som kommunen vil stå overfor de neste fire årene.

Jeg ønsker å begrunne dette litt nærmere med følgende opplysninger. I 2014 hadde kommunen 1941 innbyggere, nå i 2019 er vi gått ned til 1841, med andre ord har vi i denne korte perioden «mistet» 100 Storfjordinger.

Utviklingen må stoppes

Dersom en tar en litt nærmere studie av tallene fra SSB(Statistisk sentral byrå) er situasjonen enda litt mørkere, i og med at aldersgruppen 0 - 39 er gått tilbake med cirka 130 personer , og gruppen 40 - 66 er redusert med cirka 71.

Det betyr mao at personer i arbeidsdyktig alder er redusert med til sammen 200 personer. Den eneste økningen vi har er i gruppen 67+. Her er det en økning med 100 personer.

Dette er meget dramatiske tall for Storfjord kommune og det er en utvikling vi må stoppe snarest.

SSB driver også å fremskriver befolkningsutviklingen i alle landets kommuner, for Storfjord sin del er vi nå på det nivå de mener vi vil være på i 2035…

Lurt å lytte til SSB

Flere sentrale politiker i dagens kommunestyre har flere ganger drevet ap med SSB sine spådommer om hvordan befolkningsutviklingen vil bli.

Det viser seg nå ganske så klart at det burde en ikke gjort. Noen ganger kan det være lurt å lytte til feks SSB eller politikere fra andre partier - de kan også ha rett...

Å stoppe denne utviklingen er et av Høyres aller viktigste områder de neste fire årene, og med hjelp av velgerne er vi klare til å påta oss denne oppgaven.

Noen svar

Vi kan feks begynne med å kontakte alle de som har forlatt kommunen de siste to - tre årene og finne ut hvorfor de valgte å flytte fra vår kommune. Resultatene fra en slik undersøkelse vil kanskje komme opp med noen svar som vi kan jobbe videre med.

Hva kan vi ellers gjøre, vil nevne noen andre punkter:

Jobb nr. 1 er å skaffe flere arbeidsplasser samt ta godt vare på alle de vi har i dag.

Vi må ha ferdig regulerte og byggeklare næringsarealer flere steder i kommunen.

Vi må ha byggeklare tomter, flere steder i kommunen.

Vi må intensivere jobben med å få lakseslakteri til kommunen.

Vi må videreføre støtten til de under 40 som bygger egen bolig, samt se på andre muligheter for støtte og hjelp til boligbyggere.

Storfjord må bli en JA kommune. Det betyr at holdningene i alle ledd må være imøtekommende og bidra til at innbyggerne får realisert sine planer så raskt som mulig.

Vi må ha en offensiv næringsmedarbeider.

Vi må lage en Storfjord kalkulator som vil vise bedrifter og personer hva det betyr å bo i den sørligste kommunen som kommer inn under virkemiddel området for Nord-Troms og Finnmark.

Dette er noen av mange punkter som vi i Høyre ønsker å jobbe med for å få flere til å komme for å etablere bedrifter i vår kommune ,og andre for å bosette seg i Storfjord.

Vi i Høyre er klare for å ta fatt på denne jobben.