– Hvor skal disse barna, etter jul?

leserbrev

Kjære ordfører Ørjan Albrigtsen med flere:

Jo - det er et oppriktig behov for barnehage i Hollendervika.

Her er det ansatte som har vist seg å være genuint opptatt av og interessert i barna, de imøtekommer behovene både barn og foresatte har for at barna skal ha en god barnehagehverdag. Det er ansatte, som møter deg og barnet ditt i døra hver eneste morgen - med et smil. Vi foreldre får gode oppdateringer - hver dag - hva barna har gjort og mestret gjennom dagen når vi henter. De legger opp til at barna skal få føle mestring, bygge vennskap og gode relasjoner, og mye mer.

Ørneveien Naturbarnehage stenger dørene fra nyttår: Nå håper hun at kommunen overtar Eier og daglig leder May-Lisbeth Kristiansen (47) sier det var umulig å drive Skjervøys eneste private barnehage videre.

Ørneveien Naturbarnehage har betydd masse for oss, etter at vi kom flyttende til Skjervøy fra Tromsø. Fra en travel byhverdag, frustrert barn (og foreldre), der man ikke var særlig fornøyd med barnehage og pedagogene i Tromsø (mange grunner til det), til å komme hit og bli møtt med en varm omsorgsfull velkomst hver eneste dag. Dét gjorde noe med jenta vårs, og oss. 5-åringen er blitt en trygg unge og har stor tillitt til de ansatte, og er superstolt over barnehagen sin, og vi foreldre er trygg på at hun har det fint.

Barnehagen er jo, som nevnt, naturbarnehage. De går på turer og utflukter, korte eller lengre, hver dag. Naturen er spennende og man lærer mye. Ikke minst å få gleden av naturen tidlig i livet, og dét må jo være positivt i disse miljøtider.

Vi foreldre får se bilder fra de er på turer, og jeg ser barn som er kry og glad. Barnehagen har kaniner, og høner som legger egg - kjempespennende for barna (og jeg må innrømme, for meg også som mamma). De får også lært seg hvor maten kommer fra, hvordan man tar vare på dyr og de som er mindre enn oss. Sosial kompetanse og omsorg.

Foreldrene og eierne frykter for naturbarnehagens framtid Ørneveien naturbarnehage på Skjervøy får reduserte barnetallet kraftig. - Vi er redd det kan bety nedleggelse, sier foreldrekontakt Trine-Lise Slotnes.

Jenta vår er sliten etter en dag i barnehage. Men jeg ser forskjell på hvordan sliten hun er her, til forskjell fra barnehagen i Tromsø, med masse vikarer å forholde seg til, mange unger, lite struktur. Her er hun sliten på en god og sunn måte. Og jammen er hun en stolt førskolejente!

10 (stolte, og aktive turglade) førskolebarn er det. Tilsammen er de 29 barn. Hvor skal disse barna, etter jul? For hvis ikke kommunen gjør noe for barna vårs, så stenges den fine barnehagen 31. desember. Vi ønsker virkelig ikke det.

Skal virkelig 29 barn bare bli (i mangel på en bedre beskrivelse) "dumpet" i ulike barnehager? For det kan ikke åpnes én avdeling i den nye dyre barnehagen med så stor aldersforskjell på barna. Det er 29 barn som kjenner hverandre godt, vel, iallefall har mi jente stålkontroll hva alle barna heter. Skal relasjonen barna har til hverandre, rippes bort? Det er snakk om barn som har det trygt og godt, og er trygge på hverandre og de ansatte. Ikke minst - er barnehage nært hjemmet. Vi kan gå til/fra barnehagen. Det er også flere ansatte som mister jobben sin. Trygge og stabile voksne, som barna er glade i.

Foreldrene og eierne frykter for naturbarnehagens framtid Ørneveien naturbarnehage på Skjervøy får reduserte barnetallet kraftig. - Vi er redd det kan bety nedleggelse, sier foreldrekontakt Trine-Lise Slotnes.

Om kommunen ikke klarer å se viktigheten av å fortsette å la Ørneveien Naturbarnehage bestå, så la nå hvertfall barnehagen driftes ut barnehageåret til sommeren, for å ha en naturlig avslutning, og overgang til skolen for førskolebarna. Til det beste for barna.

Jeg ønsker ikke å flytte på mitt friluftsglade barn. Hadde vi fått flere barn, ville vi aldri vært i tvil hvilken barnehage vi ville valgt. Uansett er det svært trist hvis barnehagen må legges ned.

Hilsen Karoline, engasjert mamma til Signe 5 år - nyinnflyttede skjervøyfolk.